«Знаю тех парней» – Песков не гарантировал безопасности Моргенштерну

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Скандальный рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) не сможет купить себе освобождения от административной и уголовной ответственности, если съездит с концертами в зону СВО.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью студенческой телестудии МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если гипотетически представить поездку Моргенштерна на фронт, ему никто не сможет дать гарантию безопасности. Потому что, зная тех парней, которые там, они крепкие… Ему стоит их бояться», – сказал Песков.

Он посоветовал рэперу не питать иллюзий.

«Постановка вопроса, что так уж и быть, я съезжу на фронт, но вы мне дайте гарантию, – она неуместна. Наверное, это невыполнимо. Он не должен питать иллюзий. Никто ему не будет давать гарантий, что все будет хорошо», – отметил Песков.

В апреле 2021 года Зюзинский районный суд признал Моргенштерна виновным в пропаганде запрещённых веществ в клипах. Позднее было заведено ещё одно дело об административном правонарушении, которое позже было прекращено. В 2022 году рэпер был оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в виде татуировки. Тогда же Моргенштерн был признан иноагентом.