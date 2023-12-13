«Знающие уже готовятся»: после разгрома бандеровцев война перекинется на Европу – эксперт

Владимир Гладков.  
13.12.2023 19:12
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американцы хотели бы, чтобы поражением Украины для них закончился конфликт с Россией, однако у Байдена прекрасно понимают, что всё зашло слишком далеко.

Об этом в эфире интернет-блога «Ty сhЕ!?» заявил российский экономист и политолог Евгений Гильбо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы хотели бы, чтобы поражением Украины для них закончился конфликт с Россией, однако у...

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«Не то чтобы сливают, Украина с самого начала была разменной монетой в этой игре. А поскольку она была разменной монетой, так к ней и относятся. Её хотят на что-то разменять в торге с Россией и Китаем. На что – не очень понятно. Тем более, что этому торгу очень препятствуют другие силы.

Так что у США здесь, скорее, проблема, от которой они не могут избавиться, отсюда и эта нервная усмешка Байдена по поводу того, хотите ли вы победы Украины. Это действительно насмешило, потому что это всё равно, что спросить, хотите ли вы, чтобы Луна стала розовой. Может, и хочу, но в реальности-то, это невозможно в принципе», – заметил Гильбо.

По его мнению, американская помощь Украине будет, но чисто символического характера.

«Я думаю, что [в Конгрессе США] одобрят какие-то копейки. Типа последних анекдотов о поставке тысяч германских снарядов, которая долго везде рекламировалась, при том, что ежедневный расход снарядов на фронте от 6 тысяч и выше, они месяц обсуждают поставку тысяч снарядов на Украину. Какие-то там два вертолёта, которые отремонтировал и подарил аргентинский президент, какие-то несколько танков, какие-то старые грузовики.

Это всё уже даже не издевательство, и люди просто изображают что-то.  Прекрасно понимая, что Украина уже всё, и что вообще-то – надо готовиться к тому, чтобы воевать самим», – считает эксперт.

Он обратил внимание, что западные аналитики и СМИ заговорили о том, что война перебросится на Европу.

«Об этом уже говорят в открытую, если два года назад об этом говорил только я, что соответственно, с разгромом Украины война перекидывается в Европу, и, в том числе, значительная часть украинских вооружённых сил присоединяется к российским в рамках этого процесса.

Сейчас два года прошло, и это уже дошло до самых мудрых германских, английских, американских аналитиков, это уже обсуждается в широкой прессе. Все понимают, что дальнейшее развитие таково.

Это не я такой умный, что такое на два года раньше увидел, провидец, а они только сейчас до этого дошли. Я думаю, что военные аналитики этого уровня всё прекрасно понимали и два года назад, модели у них те же самые, подготовка у них та же самая, считали они, как я.

Единственное, что раньше об этом просто нельзя было говорить. А сейчас пришло время называть вещи своими именами, не все, но эти можно, вот все и заговорили, вот реальность», – отметил он.

«Реальность следующего этапа этой войны, которая закончится, конечно, для Украины только в момент уничтожения там бандеровцев, но это не значит, что она закончится для Европы», – заявил Гильбо.

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