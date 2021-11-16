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16.11.2021 15:01
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Дзен, ЕС, миграция, Политика, Украина
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Золотарев: Антибелорусская истерия Украины из-за мигрантов неуместна

Новости УкраиныУкраине не следует выступать с обвинениями Минска из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе,...

Украине не следует выступать с обвинениями Минска из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, поскольку еще придется договариваться о поставках электроэнергии из Белоруссии.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Истерия вокруг этой ситуации неуместна. Она потом создаст проблемы: а вдруг придется договариваться по электроэнергии с Белоруссией? Зачем это в нынешней ситуации? У меня ощущение, что на этой неделе ситуация все-таки потихоньку двинется к деэскалации. Власти Мюнхена заявили, что все-таки готовы принять беженцев. На фоне того, что в Европу прибывает ежегодно несколько сот тысяч мигрантов, а может быть и ближе к миллиону, эти несколько тысяч мигрантов на белорусско-польской границе – это ничто», – сказал эесперт.

Он прогнозирует, что ситуация будет разряжаться.

«Думаю, Европа, чтобы не терять лицо примет у себя часть мигрантов. Де-юре к Лукашенко придраться невозможно в этой ситуации. Почему он так действует? Белоруссия получала от ЕС деньги за то, чтобы граница была на замке, но после известных августовских событий, после того, как Лукашенко стал «самозваным» президентом, естественно, она денег не получила. Чувство юмора у Лукашенко специфическое – раз денег нет, мы откроем границу», – сказал Золотарев.

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