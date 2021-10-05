Золотарев: Отставка Разумкова закончится «дохлой кошкой»

05.10.2021 08:39 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

После отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной рады правительство охватит кадровая чехарда, а местная и центральная власти начнут выяснять между собой отношения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да будут кадровые изменения. Может оказаться сюрпризом, что Таран ещё может оказаться в должности министра обороны, о нём чаще всего говорили. Скорее всего, «уйдут» министра экологии и природных ресурсов, министра соцполитики и министра юстиции. То есть будет скорее всего кадровая перестановка, 7 министров из 17 – в зоне риска. Кадровые перестановки будут в любом случае, но это не связано с Разумковым», – считает Золотарев.

«С Разумковым всё уже перешло в такой визави, личностный конфликт. Искомые голоса соберут, технически это даже легче, чем собрать голоса под Стефанчука», – говорит эксперт.

«Миссия Стефанчука будет, естественно, в том, чтобы обеспечить необходимые изменения в избирательное законодательство, провести вот эти наиболее скандальные, резонансные законы, ряд нормативных актов, связанных с отношением центра и регионов. На последние выступления мэров нашли компромисс. Но как он будет выполняться? Понятно, ответственность за проблемы с отопительным сезоном будут перекидывать, как ту самую дохлую кошку», – резюмировал Золотарев.

В настоящее время Стефанчук занимает должность первого вице-спикера. И он, и Разумков были избраны от президентской партии «Слуга народа». Но в дальнейшем в партии назрело недовольство Разумковым, который порой действовал вопреки линии, проводимой офисом президента.