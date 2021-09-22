Золотарев прогнозирует, что скоро в Зеленского полетят яйца и помидоры

22.09.2021 17:35 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Принятие так называемого антиолигархического закона не поддержат депутаты Верховной рады.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По этому законопроекту будет тотальная оппозиция «слугам народа» со стороны других фракций. Что бы там ни говорили, у многих депутатов есть свои отцы-содержатели, и они прекрасно понимают чем это может обернуться», – сказал эксперт.

При этом он считает, что спикера парламента Дмитрия Разумкова могут сменить.

«На данный момент, до вчера, голосов не было на замену Разумкова, их не хватало. Сейчас всё может измениться. Политические последствия сегодняшних событий обязательно будут», – считает политолог.

Он не исключает, что подобные инициативы могут спровоцировать политический кризис в стране.

«Это может сдетонировать, а там уже всё остальное. Пока у меня такое впечатление, что Владимир Александрович со товарищи привыкли к сцене, но видят только первые ряды, а то что дальше в зале происходит, они в упор не видят. Такие вещи, как то, что у нас достаточно газа для коммунальных нужд и мы можем направлять его на нужды людей, люди слышат. Я подозреваю, что в какой-то момент с задних рядов могут полететь яйца и помидоры», – сказал Золотарев.