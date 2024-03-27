Золотарев: Участь Зеленского в лучшем случае – удел Горбачева

Анатолий Лапин.  
27.03.2024 13:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, СССР, Украина


Лучшей участью для президента Украины Владимира Зеленского будет поездки по заграницам и чтение лекций.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лучшей участью для президента Украины Владимира Зеленского будет поездки по заграницам и чтение лекций....

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По мнению Золотарева, при этом, после того, как Зеленский лишится власти, путь на Украину ему будет закрыт.

«Явно, судя по всему, учитывая все обстоятельства, будет как Михаил Сергеевич Горбачев, возможно, – это в лучшем для него случае, ездить по миру и читать лекции. Но не в Украине», – считает Золотарев.

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