Золотарев: Зеленскому придется постараться, чтобы Байден не заснул

Новости Украины

На предстоящих переговорах президентов США и Украины от Киева могут потребовать передачи украиснкой ГТС под контроль американцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

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По его словам, Владимиру Зеленскому придется приложить усилия, чтобы Джо Байден не задремал во время беседы.

«В ходе переговоров речь может пойти о судьбе украинской газотранспортной системы. Руководство США может поставить условие: ГТС передается американским компаниям, в обмен Вашингтон лоббирует продление контракта на транспортировку через Украину российского газа», – не исключает эксперт.

«Самое главное для Зеленского — согласуют ли американцы выдвижение его кандидатуры на второй срок. Если Вашингтон действующего президента не поддержит, то оппозиция может начать раскачивать ситуацию, возникнет угроза нового майдана. Если же американцы согласятся, то протесты угрожающего масштаба не достигнут», считает Золотарев.