Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.09.2021 12:42 (Мск),

Москва, Олег Кравцов

 
Дзен, Политика, США, Украина, Энергетика
Просмотров:

Золотарев: Зеленскому придется постараться, чтобы Байден не заснул

Новости УкраиныНа предстоящих переговорах президентов США и Украины от Киева могут потребовать передачи украиснкой ГТС...

На предстоящих переговорах президентов США и Украины от Киева могут потребовать передачи украиснкой ГТС под контроль американцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, Владимиру Зеленскому придется приложить усилия, чтобы Джо Байден не задремал во время беседы.

«В ходе переговоров речь может пойти о судьбе украинской газотранспортной системы. Руководство США может поставить условие: ГТС передается американским компаниям, в обмен Вашингтон лоббирует продление контракта на транспортировку через Украину российского газа», – не исключает эксперт.

«Самое главное для Зеленского — согласуют ли американцы выдвижение его кандидатуры на второй срок. Если Вашингтон действующего президента не поддержит, то оппозиция может начать раскачивать ситуацию, возникнет угроза нового майдана. Если же американцы согласятся, то протесты угрожающего масштаба не достигнут», считает Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть