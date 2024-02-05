Золотарёв: «F-16 уже претендует на сомнительные лавры «свидетелей Байрактара» и «святой Джавелины»

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Пока F-16 не окажутся на Украине, говорить о каких-либо перспективах, как минимум, преждевременно, поскольку будет очень обидно, если окажется, что и эта техника горит и взрывается, как «Леопарды» и прочие западные подарки.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт прокомментировал заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева о том, что истребители F-16 для Украины будут поставляться с ракетами дальностью 300-500 км.

«Москве, Питеру приготовиться?», – спросил ведущий канала.

Золотарёв не поддержал задор пропагандиста, отметив, что всё требует конкретизации, и неясно, о каких ракетах речь – воздух-земля, воздух-воздух и так далее.

«Мне вот этот жанр, что, вот, в 2024-м мы обязательно получим… пока F-16 нет. У нас же уже были секты свидетелей «Байрактаров», «святая Джавелина», «Леопардов». Ну, нету вундерваффе. «Байрактары», пока была военно-полицейская операция февраля-марта 2022 года, когда колонны российской техники не были прикрыты ПВО, они прекрасно делали свою работу. А когда линия фронта стабилизировалась и появилось плотное ПВО, «Байрактары» уже не показывали таких результатов, их попросту сбивали. Точно так же, как «Леопарды» и «Абрамсы», как и любая военная техника, подбивается, горит. Вундерваффе нет», – напомнил эксперт.

То же самое с F-16.

« Какая модификация? Block 30, block 50? F-16 не дают какого-то большого преимущества, по сравнению с Су-30, Су-35. То есть, если современные – это одно дело, если не прошедшие модификацию – совершенно другое», – сказал Золотарёв.

Он назвал заявление Наева элементом пропаганды, мол, «всё хорошо, прекрасная маркиза».

«Но, по-моему, сейчас мейнстрим меняется. Посмотрите, в «Ютубе» масса роликов о том, что не надо недооценивать, враг силён. Но, по-моему, надо было ещё в 2022 году об этом говорить, а у нас же ещё целый 2023 год рассказывали про орков, про чмобиков. Оказалось, что всё выглядит немножко не так. Поэтому, появятся F-16 – будем о них говорить, что они могут, что не могут», – добавил политтехнолог.