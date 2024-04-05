Золотарёв негодует: «Хуторянский» институт нацпамяти – это десятки тысяч выброшенных снарядов для ВСУ

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Шариковы из украинского института нацпамяти, которые запретили писателя Михаила Булгакова как «символ российской имперской политики», с той же беспощадной логикой могут лишить Украину и Тараса Шевченко.

Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас активисты давным-давно победили профессионалов. Когда руководитель центра дезинформации выходит и делает каминг-аут, рассказывая, что его структуры разжигают межнациональную рознь, занимаются таким перекрёстным опылением в РФ – то ли дурак, то ли враг. С институтом нацпамяти точно так же – хотя бы эти псевдоэксперты поинтересовались семьёй Булгакова. Эти люди – очевидная реинкарнация Шарикова. Помимо Булгакова, они предложили снести арку Дружбы народов. Это за металлолом тысяч сто долларов заработаем, а вот если сократить институт нацпамяти – это полтора или два миллиона долларов ежегодно бюджетного финансирования. Несколько тысяч снарядов для ВСУ было бы куда эффективнее, нежели существование этой кормушки для полуграмотных экспертов. В Европе только покрутят пальцем у виска на подобные инициативы. Зачем демонстрировать свою местечковость и хуторянство?», – возмущался Золотарёв.

«Украинское общество пытаются перепрошить, подчищая историю, удаляя тех, кто не вписывается в каноны. Но, к сожалению, эта глубоко архаичная виртуальная конструкция не выдержит испытания временем. Понятно, когда-то Киев был действительно имперским городом, в котором, например, за партию Шульгина-Струве проголосовало аж 20% киевлян, больше, чем в любом другом городе бывшей Российской империи. Но сейчас ситуация значительно изменилась. Всегда надо помнить контекст времени. Ведь так можно и к Шевченко, и к Котляревскому придраться», – добавил политолог.