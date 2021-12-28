Золотарёв: Порошенко уверен, что США помогут ему избежать ареста

28.12.2021  20:25 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

Петр Порошенко уехал за рубеж после попытки вручить ему повестку на допрос по делу о поставках угля, поскольку он рассчитывает найти на Западе поддержку.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Петр Порошенко уехал за рубеж после попытки вручить ему повестку на допрос по делу...

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«Если есть дело Медведчука, то должно быть дело Порошенко. Власть пытается показать их партнерство – политическое. Позиционно Порошенко это добьёт. Порошенко позиционирует себя как европейского политика, а в любой европейской стране политик, убежавший от правосудия, моментально деклассируется», отметил он.

«Понятно, что рейтинговых баллов ему это не добавит. Пока еще нет стратегического решения о выборах и оптимальном спарринг-партнёре. Порошенко рассматривается как таковой в силу колоссального антирейтинга и в силу того, что моделирование показывает, что Зеленский по-прежнему выигрывает у Порошенко во втором туре.

Электорат Порошенко закапсулировался, а антирейтинг не снизился. На Банковую ему не зайти, остается только ждать, что кто-то подгонит ему бульдозер.

Сейчас настрой – арест с залогом, один миллиард. Это явно не входит в планы Порошенко. Очевидно, он рассчитывает на звонок друга Зеленскому. Если у него это получится, то, очевидно, числа до 15-го он вернется», – сказал Андрей Золотарев.

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