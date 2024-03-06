Золотарёв: Русские легко могут ударить со стороны Сум и полностью отсечь Харьков

Вадим Москаленко.  
06.03.2024 19:10
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если на каком-то участке нет ударной группировки ВС РФ, это ни о чём не говорит, поскольку переброска – это вопрос двух-трёх недель, чтобы потом атаковать с колёс. А резервы у России есть.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если на каком-то участке нет ударной группировки ВС РФ, это ни о чём не...

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Шелест обратил внимание на заявления главы Харьковской ВГА о сосредоточении стотысячной группировки ВС РФ.

«Войск много, но ВСУ там держатся, оборону продавить не удалось. Я ещё в прошлом году говорил, что под Купянском назревает. Да, нагнали, но там удержали. Там наступать тяжелее, лесная зона, обороняться легче. А вот в степи обороняться очень тяжело, зато легче наступать.

Обратите внимание, участились обстрелы Сумской области, Черниговской области, шастают российские ДРГ, поэтому расслабляться не стоит. Если сегодня там нет ударной группировки, которая могла бы создать угрозу отсечения Харькова, если ударить из Сумской области, или наступление на Киев, это не значит, что она не появится там завтра.

Две-три недели – и, как говорится, с колёс. Тем более, судя по всему, резервы у врага есть», – выразил опасения Золотарёв.

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