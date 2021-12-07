Золотарёв: Украина пала жертвой битвы «вашингтонских башен»

07.12.2021  18:59 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

В Вашингтоне тоже есть башни, наподобие «башен Кремля», которые не могут между собой договориться по ключевым внешнеполитическим вопросам и по Украине.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Вашингтоне тоже есть башни, наподобие «башен Кремля», которые не могут между собой договориться...

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«Думаю, пока ещё переговоры (Байдена и Путина – ред.) закончатся ничем. Стороны выложат на стол карты, предметы для торгов. Что-то существенное можно ожидать – только если пройдёт саммит. Учитывая, как накануне повышались ставки, не исключаю, что стороны обменяются мнениями – и уйдут каждая со своим. Налицо, что идёт глобальный передел мира», – сказал Золотарёв.

В то же время, по его словам, менее всего конструктива на данных переговорах следует ожидать от США. Также эксперт указал, что предметы торгов у Америки и России на данный момент разные.

«Как говорят злые языки, в Кремле много башен, но и в Вашингтоне уже много башен. Не могут определиться в едином мнении, кто главный противник США – Китай или Россия?

Мы видели, как Керри летом провёл несколько дней в Москве, говорят, о климате договаривались, но после этого состоялся саммит. У Керри замечательные отношения с Лавровым, он настроен всё-таки договариваться с Россией.

У Блинкена и Нуланд противоположная позиция. И в этой ситуации ожидать какой-то последовательной линии от Вашингтона очень сложно», – спрогнозировал политолог.

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