Золотарёв: Украина пала жертвой битвы «вашингтонских башен»

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Новости Украины

В Вашингтоне тоже есть башни, наподобие «башен Кремля», которые не могут между собой договориться по ключевым внешнеполитическим вопросам и по Украине.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, пока ещё переговоры (Байдена и Путина – ред.) закончатся ничем. Стороны выложат на стол карты, предметы для торгов. Что-то существенное можно ожидать – только если пройдёт саммит. Учитывая, как накануне повышались ставки, не исключаю, что стороны обменяются мнениями – и уйдут каждая со своим. Налицо, что идёт глобальный передел мира», – сказал Золотарёв.

В то же время, по его словам, менее всего конструктива на данных переговорах следует ожидать от США. Также эксперт указал, что предметы торгов у Америки и России на данный момент разные.

«Как говорят злые языки, в Кремле много башен, но и в Вашингтоне уже много башен. Не могут определиться в едином мнении, кто главный противник США – Китай или Россия? Мы видели, как Керри летом провёл несколько дней в Москве, говорят, о климате договаривались, но после этого состоялся саммит. У Керри замечательные отношения с Лавровым, он настроен всё-таки договариваться с Россией. У Блинкена и Нуланд противоположная позиция. И в этой ситуации ожидать какой-то последовательной линии от Вашингтона очень сложно», – спрогнозировал политолог.