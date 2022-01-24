Золотарёв: Украину добьют независимо от того, нападет ли Путин

Новости Украины

Великобритания и США, а также их восточноевропейские сателлиты раздувают истерику вокруг предполагаемого нападения России на Украину. Но России в данный момент невыгодно нападать, а Украина уже несет потери в экономике из-за этой истерии.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание, кто поддерживает тему «Путин нападет» – не только словом, но и делом, поставляя вооружение, в том числе переданное 30 лет тому назад из арсеналов народной армии ГДР… Те страны Европы, в первую очередь прибалтийские и Польша, которые ориентированы на англосаксонский мир. Европа – неоднородная, мы видим, что в эту игру вписываются те, кто ориентирован на англосаксов, а другая же часть Европы, как мы видим на примере Германии, Франции, реагирует куда как более спокойно. Возможно, играют на обострение, блефуют или решили, что именно сейчас стоит попытаться спровоцировать русского медведя на агрессию в этой ситуации», – отметил он.

«Положение дел таково, что если мы посмотрим программу модернизации российских вооруженных сил, то 2024-2025 год – это тот период, когда Россия будет более готова к силовому решению, не сейчас. А вот упредить – возможно, это такой элемент стратегии. К сожалению, время работает больше на Россию нежели на Украину в этой ситуации, и мы можем оказаться в роли такой «консервы», «кабанчика на заклание» в этой ситуации. И какие это будут потери – человеческие, экономические?.. Экономические мы уже несем – обратите внимание, что происходит с ОВГЗ и чем это может обернуться для гривны, поскольку люди просто впадают в ситуацию депрессии, страха, и это не лучшим образом сказывается и на и без того нашей хромающий экономике. Нападет-не нападет Путин – вопрос такой… Вот, то что экономика может посыпаться в ближайшее время – это, по-моему, совершенно очевидно, и это не в последнюю очередь как раз следствие вот этих политических факторов, когда информационная составляющая будет добивать украинскую экономику», – заключил эксперт.