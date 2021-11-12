Золотарёв: Закарпатье «бомбануло» впервые за 30 лет независимости

Новости Украины

Скандальная отставка главы Закарпатского областного совета, представителя партии «Слуга народа» Алексея Петрова стала причиной некомпетентной региональной политики Офиса президента Украины и может стать заразительным примеров для других регионов.

Об этом в беседе на Ukrlife.TV заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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28 октября 35 из 64 депутатов Закарпатского облсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего председателя, Алексея Петрова. Временным главой был избран Владимир Чубирко от партии «Родное Закарпатье». Поводом для отставки стала инициатива Петрова «реформировать» более двух десятков коммунальных заведений в сфере медицины, образования и культуры.

Алексей Петров назвал такое решение незаконным и обратился в правоохранительные органы.

Возмутился и нардеп, глава Закарпатской областной ячейки партии «Слуга народа» Николай Тищенко. На своей странице в Facebook он заявил о незаконном захвате ОГА и голосовании, а также признаках сепаратизма.

По его словам, неизвестные были вооружены и разговаривали на русском языке, подстрекали людей, после чего был дан приказ о захвате ОГА. Нардеп добавил, что голосование проходило «под стволами автоматов».

«Так проходило голосование в 2014 году в Крыму и на Донбассе. С блокированием государственных зданий и боевым оружием в руках».

«Поскольку был уволен Тимофеев, отвечавший за региональную политику (очевидно, в силу тех результатов, которые получили «слуги народа» на местных выборах), это перешло в ведение замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко. По крайней мере, все заметили, что благодаря его стараниям «Слуги народа» получили командные высоты получше, чем предполагалось по итогам выборов, и он больше настроен на поиск компромисса и консенсуса. То есть, качество региональной политики при нём изменилось, для Банковой – в лучшую сторону. Кроме Киева серьёзных региональных конфликтов за год не было. (Конфликт в Закарпатье) я связываю это с тем, что в Закарпатье был назначен куратором от «слуг народа» Николай Тищенко. Это человек энергичный, хваткий, но он, не зная брода, полез в воду. А Закарпатье – это очень специфический регион. Видимо, активность Тищенко в решении своих или чьих-то там вопросов, и привела к тому, что в коалицию «сгрудились малые». К слову, не такие уж малые, там Балога и его родственник Петёвка. Они вдрызг разругались, несколько лет не разговаривали, а тут вдруг объединились. Причина в том, что нарушен сложившийся баланс. И первой жертвой оказался глава облсовета, причём Закарпатье бомбануло впервые за 30 лет независимости. Раньше эти вопросы решались как-то по-другому, Закарпатье не бурлило, не штормило. Да, в девяностые были некоторые проблемы вокруг русинского движения, но это никогда не выплескивать на такой уровень, чтобы свергали главу облсовета по-сути. А сейчас это произошло, тем более, что глава облсовета непростой, господин Петров, генерал-майор СБУ на минуточку. В этой ситуации надо делать какие-то оргвыводы. Надо принимать произошедшее как есть. Мне кажется, что следующим до конца года уйдёт в отставку и губернатор, господин Полосков, бывший менеджер «Шато Чизай», винодельческой компании, реальным бенефициаром которая является гражданин Соединенных Штатов Алекс Ровт, это непубличная, но уважаемая в Закарпатье фигура. Это пример того, как ситуация от тихой и благополучный стремительно переворачивается в совершенно иную сторону. Почему этого стоит бояться? Дело в том, что Закарпатье может оказаться очень заразительным примером. Если Закарпатью так можно, то, может, нам собраться, договориться, и скинуть? О силе коллективного действия может рассказать экс-мэр Запорожья Буряк, против него объединились все, а воевать со всеми нельзя. У тебя 60 процентный рейтинг, у тебя своя партия, медиа-пул, ты абсолютно уверен в прочности своего положения, но, в конце концов, к тебе приходят и объясняют – «или-или». И приходится писать заявление о том, что «в связи с ухудшением состояния здоровья» и так далее. Это то, с чем мы можем столкнуться уже зимой 2021 года», – сказал Андрей Золотарев.