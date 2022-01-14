Золотарёв: Зеленский ухватился за Азербайджан, чтобы сгладить внешнеполитический дефолт

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Новости Украины

Визит президента Азербайджана на Украину и совместная пресс-конференция президентов призваны показать, что Украина сохраняет хорошие отношения с другими странами, хотя на самом деле она уже испортила их с большинством своих соседей.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Я думаю, что многое осталось за кадром, на пресс-конференции говорили не обо всем, что обсуждали Зеленский с Алиевым. Интересен вопрос о возможности трёхстороннего саммита Киев-Баку-Анкара, о чём упоминал Зеленский. Возможно, Зеленский с Алиевым обсуждали этот вопрос. Возможно, на переговорах речь также шла о транспортных коридорах между странами ГУАМ. Это тоже относится к практическим идеям, которые уже давно обговаривали. Но и в целом Зеленскому важно показать, что нет никакого внешнеполитического дефолта, что отношения с бывшими республиками Советского Союза нормальные, и Азербайджан – наглядный тому пример. Действительно, с Азербайджаном отношения выглядят неплохо на фоне отношений с другими странами, с которыми побили горшки, например с Белоруссией, Грузией, Молдовой. С Азербайджаном отношения складываются вполне дружественно. Учитывая то, что Киев открыто поддерживал Азербайджан в войне за Карабах, каких-то камней преткновения в отношениях Киева и Баку сегодня нет», – сказал политолог.