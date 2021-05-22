«Золотая балка», но не для всех золотая

22.05.2021, Севастополь, Платон Беседин

Смотрите, как это делается. И учитесь.

У вас есть виноградники, доставшиеся с благодатных времён – доставшиеся, хм, таким себе путём, – и вы разворачиваете там бурную деятельность. Алкоголь алкоголем, но ещё кабаков добавляете и даже устраиваете шабаши, на которых голосит матершинник Шнур.

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Однако вам и этого мало. Аппетит он ведь приходит во время еды – еды сельхозтерриторий. И тогда вы решаете тупо застроить уникальные виноградники коттеджами. Неудивительно. Крымский полуостров вообще очень любят застраивать – это приносит основной доход. Взять и застроить, но виноградники? А для чего они?

Да, именно так поступает «Золотая балка», чью продукцию лично я принципиально не приобретаю. Меня отвращает и грядущая застройка, и объяснение этого действа. Оцените иезуитскую логику: «Соцпроект и развитие депрессивного региона».

Вы это серьезно, ребята? Соцпроект? Это вы коттеджи малоимущим семьям раздадите? Похвально! Или всё-таки за бешеные деньги продавать их будете? Развитие депрессивного региона? Правда? Так дайте людям работу – это будет лучшее развитие, но вы же понагнали «классических рабочих», не говорящих по-русски, которые заодно кошмарят местных. К чему это лицемерие?

О да, ведь местным жителям обещали ещё детский садик и магазины. Детский садик – это прекрасно и хорошо; замечательно даже. Вот только строить их надо и так, а нынешние обещания больше похожи на прикрытие. Нечистоплотное и неубедительное прикрытие хитрых делишек. Стоит ли потом удивляться тому, что прекрасный регион превращается в каменные джунгли? Да и, согласитесь, коттеджи на месте виноградников – есть в этом что-то знаково-трагическое, правда?

Так что, по итогу разрешат этот ужас? Или ещё поборемся с варварами? Начать предлагаю с полного бойкота продукции «Золотая балка».

Мнение эксперта:

Роман Кияшко, депутат заксобрания Севастополя:

«Сейчас разрабатывается в практическом применении одна из схем вывода земель сельхоназначения (других в Севастополе уже не осталось) в частные руки под застройку – это самый выгодный сейчас бизнес. Ни в коем случае не надо было давать разрешение на продажу, казалось бы, небольшого участка – 9 гектаров. Однако это – пилотный проект. Если эта схема у них пройдёт, это будет прецедент, который будут повторять. И земля будет уходить. Возможно, это только начало процесса».