Золотое время Банковой закончилось: Штаты больше не дадут миллиарды

США больше не будут осыпать Украину миллиардами помощи в каждом пакете.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миллиардов военной помощи сейчас и немедленно точно не вывезет, точно. Ясно же было сказано представителем Пентагона о том, что арсеналы пустые. Хотя понятно, это лукавство – я себе тяжело представляю пустые арсеналы Пентагона, но это такой вежливый отказ – берите то, что есть.

Уже то время, золотое для Банковой, когда каждый «Рамштайн», материализовывался в какой-то пакет, визиты давали материальную, финансовую отдачу: все, этот период закончился. Это сермяжная правда жизни, с которой нам жить», – заявил Золотарев.