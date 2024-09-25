Золотое время Банковой закончилось: Штаты больше не дадут миллиарды

Анатолий Лапин.  
25.09.2024 12:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 699
 
Война, Дзен, Политика, США, Украина


США больше не будут осыпать Украину миллиардами помощи в каждом пакете.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США больше не будут осыпать Украину миллиардами помощи в каждом пакете. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Миллиардов военной помощи сейчас и немедленно точно не вывезет, точно. Ясно же было сказано представителем Пентагона о том, что арсеналы пустые. Хотя понятно, это лукавство – я себе тяжело представляю пустые арсеналы Пентагона, но это такой вежливый отказ – берите то, что есть.

Уже то время, золотое для Банковой, когда каждый «Рамштайн», материализовывался в какой-то пакет, визиты давали материальную, финансовую отдачу: все, этот период закончился. Это сермяжная правда жизни, с которой нам жить», – заявил Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть