Золотой котел варят, Лисичанск в оперативном окружении, на «Азоте» ожидается сдача в плен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Войска ЛНР и РФ взяли несколько населённых пунктов, замкнув котел вокруг группировки ВСУ в Золотом-Горском, а также создав оперативное окружение Лисичанску и остаткам закрепившихся в промзоне Северодонецка националистам.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Уже вчера были доклады о том, что Горско-Золотовская группировка находится в полном окружении, это не оперативное, а физическое окружение. Войска ЛНР и РФ вошли в Екатериновку – это как раз линия боевого соприкосновения, которая находилась 8 лет, это тот злополучный участок разведения, и сейчас эта крепость проломлена. На попаснянском направлении освобождён ряд населённых пунктов, кольцо постепенно сужается. Противнику не до контратак, он думает, как сохранить себе жизнь, на данном участке уже повально сдаются в плен. Касаемо Горско-Золотовской группировки, пути отступления однозначно нет. Касаемо группировки, находящейся в Лисичанске и Северодонецке, они находятся в оперативном окружении и могут попытаться использовать грунтовые дороги, прикрываясь лесополосами и оврагами. Но у нас очень хорошо работают средства наблюдения и разведки, поэтому рекомендация НМ ЛНР и МО РФ не делать такие глупости и сдаваться в плен», – рассказал Марочко.

Позже он сообщил о взятии Золотого.

«В населенный пункт Золотое также уже зашли наши подразделения, и на данный момент продвижение идет вглубь населенного пункта», – цитирует ЛИЦ подполковника.

В то же время есть информация об укреплении позиций в населённом пункте.

«Союзные силы закрепились в районе шахты «Карбонит» в н.п. Золотое со стороны Камышевахи», – пишет в своём тг-канале военкор Юрий Котенок.

Военный обозреватель Борис Рожин пишет о двух тысячах окруженцах.

«В ЛНР сообщают, что всего в Горском и Золотом окружено до 2000 солдат и офицеров противника. Сегодня освободили Золотое-3 и Золотое-4. Котел уже варится, – сообщает Рожин в своём тг-канале.

Также он подтверждает оперативное окружение группировки в Лисичанске и Северодонецке.

«Взята под огневой контроль дорога Артемовск-Северск-Лисичанск. С потерей Волчеяровки и установлением огневого контроля над дорогой Северск-Лисичанск можно говорить о том, что группировка ВСУ в Северодонецке/Лисичанске находится в оперативном окружении», – заявил эксперт.

Также есть информация о взятии опорного пункта ВСУ на окраинах Лисичанска.

При этом отмечается, что попытка ВСУ вывести часть войск из «золотого котла» обернулась большими потерями.

«В окружении находятся около полутора тысяч украинских военных и иностранных наёмников в районе Горского и Золотого. Все украинские военнопленные, которые уже взяты в районе Горского и Золотого, рассказывают, что на фронт были перекинуты насильно, никто не хотел принимать участия в боевых действиях. Такие рассказы уже давно привычны нашим бойцам. Также известно, что попытки бойцов ВСУ выйти на связь с российскими военнослужащими для дальнейшей сдачи в плен, жёстко пресекаются украинскими заградотрядами», – сообщает военкор Евгений Поддубный.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник в ЛНР сообщает, что к вечеру четверга ожидается массовая сдача нацистов «Айдара», заблокированных на территории «Азота» в Северодонецке.