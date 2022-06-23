Золотой котел варят, Лисичанск в оперативном окружении, на «Азоте» ожидается сдача в плен
Войска ЛНР и РФ взяли несколько населённых пунктов, замкнув котел вокруг группировки ВСУ в Золотом-Горском, а также создав оперативное окружение Лисичанску и остаткам закрепившихся в промзоне Северодонецка националистам.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Уже вчера были доклады о том, что Горско-Золотовская группировка находится в полном окружении, это не оперативное, а физическое окружение. Войска ЛНР и РФ вошли в Екатериновку – это как раз линия боевого соприкосновения, которая находилась 8 лет, это тот злополучный участок разведения, и сейчас эта крепость проломлена.
На попаснянском направлении освобождён ряд населённых пунктов, кольцо постепенно сужается. Противнику не до контратак, он думает, как сохранить себе жизнь, на данном участке уже повально сдаются в плен.
Касаемо Горско-Золотовской группировки, пути отступления однозначно нет.
Касаемо группировки, находящейся в Лисичанске и Северодонецке, они находятся в оперативном окружении и могут попытаться использовать грунтовые дороги, прикрываясь лесополосами и оврагами. Но у нас очень хорошо работают средства наблюдения и разведки, поэтому рекомендация НМ ЛНР и МО РФ не делать такие глупости и сдаваться в плен», – рассказал Марочко.
Позже он сообщил о взятии Золотого.
«В населенный пункт Золотое также уже зашли наши подразделения, и на данный момент продвижение идет вглубь населенного пункта», – цитирует ЛИЦ подполковника.
В то же время есть информация об укреплении позиций в населённом пункте.
«Союзные силы закрепились в районе шахты «Карбонит» в н.п. Золотое со стороны Камышевахи», – пишет в своём тг-канале военкор Юрий Котенок.
Военный обозреватель Борис Рожин пишет о двух тысячах окруженцах.
«В ЛНР сообщают, что всего в Горском и Золотом окружено до 2000 солдат и офицеров противника. Сегодня освободили Золотое-3 и Золотое-4. Котел уже варится, – сообщает Рожин в своём тг-канале.
Также он подтверждает оперативное окружение группировки в Лисичанске и Северодонецке.
«Взята под огневой контроль дорога Артемовск-Северск-Лисичанск. С потерей Волчеяровки и установлением огневого контроля над дорогой Северск-Лисичанск можно говорить о том, что группировка ВСУ в Северодонецке/Лисичанске находится в оперативном окружении», – заявил эксперт.
Также есть информация о взятии опорного пункта ВСУ на окраинах Лисичанска.
При этом отмечается, что попытка ВСУ вывести часть войск из «золотого котла» обернулась большими потерями.
«В окружении находятся около полутора тысяч украинских военных и иностранных наёмников в районе Горского и Золотого. Все украинские военнопленные, которые уже взяты в районе Горского и Золотого, рассказывают, что на фронт были перекинуты насильно, никто не хотел принимать участия в боевых действиях.
Такие рассказы уже давно привычны нашим бойцам. Также известно, что попытки бойцов ВСУ выйти на связь с российскими военнослужащими для дальнейшей сдачи в плен, жёстко пресекаются украинскими заградотрядами», – сообщает военкор Евгений Поддубный.
Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник в ЛНР сообщает, что к вечеру четверга ожидается массовая сдача нацистов «Айдара», заблокированных на территории «Азота» в Северодонецке.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.