«Золотой миллион» – на Украине получили бронь от армии в три раза больше «работников», чем нужно ВПК

Украинская система бронирования от армии целиком выстроена на коррупционных основах, и не имеет никакого отношения к реальным работникам ВПК.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, моя экспертная оценка: у нас на всех предприятиях ВПК занято порядка 200-300 тысяч человек. То есть, по большому счету, если применить советский принцип бронирования, то получается – можно забронировать только 300 тысяч. А у нас забронировано уже больше миллиона.

То есть появился «золотой миллион». В мире есть «золотой миллиард», у нас «золотой миллион». И туда уже забронировали всех практически, ну я имею в виду все профессии туда могут попасть. Там можно увидеть и людей сферы культуры, и сферы услуг, и певцов, и парикмахеров, и разводчиков племенных верблюдов, и кого угодно.

Но вы же понимаете, что если такая уже идет широкая палитра, то это абсолютно неадекватный механизм. Потому что почему этого певца или парикмахера можно забронировать, а этого нельзя? Критерии уже определяются исходя из коррупционной составляющей.

К сожалению, за два с половиной года войны нормальная система, прозрачная система, адекватная система реализации принципа «работай или воюй», она правительством разработана не была», – отметил он.