20.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Киев, Местная власть, Политика, Украина
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Золотые времена для «Слуги народа» закончились


За лидерство на местных выборах в украинской столице будут бороться пять политических сил.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Золотые времена для «Слуги народа» уже прошли, уже никто не будет голосовать за «зеленый» бренд потому что они «зеленые», уже будут люди анализировать и склоняться каким-то другим политсилам. Этот звёздный час прошел, и это понимают и в самой пропрезидентской силе. И я когда анализировал списки избирательные, я заметил довольно неплохие там кандидатуры которые достойны внимания. Это хорошая инициатива, наконец власти учатся на своих хотя бы ошибках и делают ставку не на каких-то комиков или коллег по «95 кварталу», а на профессионалов.

За лидерство будут бороться, но как минимум четыре политсилы, что говорит о высокой конкурентности в Киеве. Это и «Слуга народа», это партия «Удар» Кличко это «Евросолидарность», это «Батькивщина». Незначительно от них отстаёт ОПЗЖ, у них немного меньше рейтинг их по Киеву, но все равно они будут в пятерке лидеров.

И очевидно среди этих политсил будет решаться вопрос о формировании будущей коалиции Киевсовете и она, возможно не будет «зеленой», может быть даже будет с бледно-оранжевым оттенком. Возможно, вокруг«Евросолидарности», «Батькивщины» и «Удара» и будет происходить формирование будущей коалиции, все будет зависеть от того, насколько будет большим успех «Слуги народа».


Не стоит забывать и про других игроков, которые тоже пройдут Киевсовет, но с немного меньшим рейтингом. В первую очередь это партия Шария – если у них по Киеву на выборах в Раде было более трех процентов, а это для партии-новичка реальный успех, то понятно что за этот год с небольшим они нарастили свой рейтинг и в Киеве и в других регионах. Поэтому, скорее всего, эта политсила пройдет. Возможно, еще одна-две пройдет, это «Сила и честь» Смешко и это «Перемога» Пальчевского», – сказал Гайдай.

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