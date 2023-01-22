Золотые яйца для ВСУ: минобороны Украины дерет три шкуры с воюющей армии

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Украину потряс громкий скандал – оборонное ведомство страны наживается на питании для своих военнослужащих.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье «Тыловые крысы Минобороны во время войны «пилят» на продовольствии для ВСУ больше, чем при мирной жизни, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет Юрий Николов, основатель проекта «Наши деньги», спонсируемого западными структурами.

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Он отмечает, что в его распоряжении оказалось соглашение минобороны Украины на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в удаленных от линии столкновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Соглашение стоимостью 13,16 миллиарда гривен (более 320 миллионов долларов) заключено 23 декабря 2022 года.

Автор сравнил ценник поставки в ВСУ и одного из киевских магазинов.

«Для сравнения я выбрал сеть магазинов «Сільпо» в спальном районе Киева. В него продукты с мест их производства надо возить так же далеко, как и военным в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. В продуктовом каталоге для военных в целом сотни позиций, среди которых есть и охлажденный осетр. Но мы же понимаем, что из всего этого ассортимента солдатам будут поставлять только простые продукты. Поэтому именно их и будем сравнивать. Цены на самые ходовые продукты оказались завышенными в 2–3 раза! Итак, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку. Картофель заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8—9 грн. Куриное бедро заказали по 120 грн за килограмм, а в магазине — 80 грн», – пишет издание.

«Причем сравниваем мы с розничными ценами, в которые уже заложены и прибыль производителя, и наценка магазина, они априори выше оптовых. Больше сравнений в нашей инфографике (см. рис. 1). Бдительный читатель заметит, что в договоре речь идет не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может, потому и дороже? Нет, если вы окунетесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза», – уточняет Николов.

Он обращает внимание, что до начала военной операции РФ цены в контракте на питание бойцов в этих же областях были следующими: яйца по 3,6–3,9 гривен за штуку, картофель — 10,56 гривен, куриное бедро — 67 гривен за килограмм.

«Даже с учетом инфляции все равно разница поражает, потому что рост цен за год составил 26,6%, а не 266. Если принять во внимание аномальное подорожание яиц за год на 99%, то в этом году они должны были бы стоить максимум 8 грн за штуку, а не 17. Да и те, кто помнит, почем покупал продукты год назад, должны увидеть, что отклонение от рыночных цен на продукты в прошлогоднем контракте Минобороны было сравнительно незначительным — до 20%», – возмущается автор.

Контракт минобороны заключило с ООО «Актив компани». Эта фирма имеет уставный капитал в 1000 гривен и зарегистрирована в Киеве. Примечательно, что в 2021 году налоговики аннулировали у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и неподачи деклараций.

«В 2019 году ООО «Актив компани» фигурировало в уголовном производстве Нацполиции №12019100100003229. Фирма для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы якобы подала подделанный акт, который не соответствовал действительности.

За месяц до заключения этого контракта с Минобороны учредителем и директором «Актив компани» стал Валерий Николаевич Мелеш из Белой Церкви (Киевская обл.). Раньше он был директором Государственного предприятия Министерства обороны «Белоцерковский военный торг».

Первым учредителем «Актив компани» в 2016 году была Татьяна Григорьевна Шеремет. Раньше она была директором дочернего предприятия «Одесский военторг» госпредприятия Минобороны «Управление торговли Южного оперативного командования».

То есть «Актив компани», скорее всего, является «прокладкой», созданной профессионалами сферы поставки продуктов для военных», – продолжает «ЗН».

При этом, уточняет издание, звезда ООО «засияла только сейчас, когда информацию о закупках Минобороны полностью скрыли» в системе публичных тендерных закупок Prozorro после 24 февраля.

Отмечается, что до этого цены «завышали не так по-хамски, как сейчас.

«А после полного сокрытия закупок Минобороны позволило себе заказывать продукты в два-три раза дороже, чем на рынке. И не на один-два миллиарда, а на 13 миллиардов гривен», – говорится в материале.

Указывается, после 24 февраля минобороны получило полную свободу на непрозрачные закупки продуктов и вещевого обеспечения военнослужащих.

«Как следствие, имеем закупки по завышенным в несколько раз ценам. При этом Минобороны позволяет себе скрывать информацию даже от Верховной Рады, отказывая в информации о закупочных ценах на бронежилеты и зимнюю одежду. Выносить подобное в разгар военного противостояния — сомнительное решение. Конечно, если МО пожелает ответить на официальный запрос, мы дополним текст его позицией. Но до сих пор мы не получили ответов ни на один из наших вопросов относительно того, каким образом министерство анализирует цены в подписанных контрактах, чем обоснованы подобные наценки и какова, по мнению ведомства, приемлемая маржа для поставщика», – подчеркивает «ЗН».

Все это, добавляет издание, происходит «при полнейшем ощущении безнаказанности министра, не вылезающего из эфиров «Єдиного телемарафону» как спаситель нации».

Отреагировали на эту публикацию и в оборонном ведомстве страны, посчитав, что такого рода сведения распространяются «с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение».

«Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период», – угрожают в заявлении минобороны Украины, опубликованном на его сайте.