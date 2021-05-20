Золушка из Содома и Гоморры

20.05.2021, Москва, Платон Беседин

На Западе игры в так называемую толерантность превращаются в целенаправленное ментальное, а затем и физическое уничтожение детей.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит российский писатель Платон Беседин.

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Не удивляемся уже ничему, видимо. Особенно бесконечным историям в контексте пресловутой толерантности, превратившейся во многих аспектах в диктатуру разного рода меньшинств. С песнями, фильмами – швах, но уж совсем край, когда добираются до первоистоков – до сказок. Вот и «Белоснежку» обвинили в насилии…

А недавно соцсети злословили и иронизировали относительно новой версии «Золушки» – той, где Фею сыграл стареющий афроамериканец-гомосексуалист. И подобная дичь – она ведь не о толерантности и равноправии, а банально о здравом смысле. Это же Фея, ё-моё!

Однако на том история не закончилась, а получила жуть-продолжение. Выяснилось, что у американского актёра Билли Портера, сыгравшего роль Феи, диагностировали ВИЧ. Ещё летом 2007 года. И это, конечно, печально. Без всякого сарказма.

Однако тут, кроме прочего, вспоминается известная фраза Оскара Уайльда: «Жизнь только подражает искусству». И ведь, действительно, Голливуд так любит снимать фильмы о лесбиянках/геях/трансгендерах из числа афроамериканцев, обязательно страдающих от неизлечимой болезни (как правило, ВИЧ). А тут – яркий пример из жизни. И не просто пример, а ролевая модель, навязываемая остальным. Вдалбливаемая, я бы сказал.

Но почему «Золушка»? И почему детям? Да, пусть в новой экранизации прозвучит много взрослого, но ведь, как ни крути, «Золушка» априори связана с детством. И тут мальчикам, девочкам подсовывают пёстрое отсутствие здравого смысла, убийственное деление на ноль. Хуже – подсовывают, как минимум, опасный образ жизни. Тот, который разрушает и убивает. Не все из похожих на Билли Портера по образу мышления и действия играют в кино феев; как правило, с ними творится иная – куда более мрачная – история.

Нет, это не игра в толерантность. И даже не патентованное безумие. Это целенаправленное уничтожение детей – моральное, ментальное, а затем и физическое. Уничтожение, словно подтверждающее конспирологические теории.

Остаётся лишь вспомнить пророческие слова Антония Великого: «Наступят последние времена, и девять больных придут к одному здоровому, и скажут ты болен, потому что ты не такой, как мы…» Скажите: они уже здесь?