«Зомби» блокадного Ленинграда – а где «супергерои»?

30.05.2020, Севастополь, Платон Беседин

Как звучал девиз Олимпийских игр, помните? Быстрее, выше, сильнее! Российский кинематограф мог бы обзавестись похожим девизом: быстрее, гаже, лживее. Ведь он не перестаёт радовать зрителя новинками. И всякий раз, когда что-то выходит на экран, то случается либо скандал, либо «клюквенная жвачка». А если фильм снят о войне, то гарантирован полный взрывной комплект.

На этот раз веб-пространство возмутилось из-за трейлера ленты «Блокадный дневник». В данном отрывке демонстрируется, как хлеб падает из тележки на снег, и его тут же окружают люди, больше похожие на зомби. Режиссёр – г-н Андрей Зайцев – заявляет, что, снимая подобное, он опирался сугубо на документальные описания.

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Вполне себе постмодернистское высказывание. Ссылка на ссылку, та – на другую ссылку, а в результате круг замыкается на первую ссылку. Наши кинематографисты давно уже практикуют подобное. Авторы бездарного кинцо «На Париж!», к примеру, обозначили Станислава Говорухина сценаристом и заявили, что сюжет, положенный в основу ленты, был поведан мэтру героями ВОВ. Правда, сами эти герои выставлены в картине в комичном и неприглядном свете. Ну и штампы со злыми чекистами и реками водки, конечно же, прилагаются.

Некоторые из тех, кто видел всю ленту Зайцева, утверждают, что это достойное кино. Может быть. Ведь нельзя делать выводы по четырём минутам. Однако то, что удалось лицезреть в них, как говорят представители старой школы, не выдерживает никакой критики. Даже матерной. Люди показаны нежитью. Причём, нежитью трагикомичной. Они нелепы и в своих вскриках, и в мимике, и в движениях. Оттого им не сопереживаешь – вот в чём ужас.

Можно хоть сто раз ссылаться на «Блокадный дневник», экранизировать его, но если ты не чувствуешь глубины страдания, если ты бездарен и помешан на бабле, то тщетны старания. Я читал «Блокадную книгу» Адамовича и Гранина – она одновременно великая и ужасная, но текст всегда оставляет пространство для интеллектуального манёвра. Кино же не даёт подобной роскоши – оно максимально конкретизирует картинку, и если её, картинку, создавала бездарность, то чудовищное превращается в пошлое. Именно это и случилось в трейлере «Блокадного дневника».

Блокада Ленинграда – великая трагедия, подступиться к которой может далеко не каждый. «Война и мир» писалась спустя много лет после наполеоновского нашествия – и кем писалась! При всём уважении к г-ну Андрею Зайцеву 1975 года рождения в его фильмографии я не увидел выдающихся работ, а вот провальные имеются, и, безусловно, хочется верить, что «Блокадный дневник» – новая веха в его творчестве, настоящий прорыв, хочется верить, но… Боюсь, куда вероятнее – другое: мы увидим очередное попкорновое кино о великой трагедии. Таких уже в российском кинематографе было немало. Одна «Зулейха» чего только стоит!

На костях вновь спляшут. Может, и не со зла даже, но ведь глупость, как верно подметил Бонхеффер, куда страшнее злобы. И нет ничего гаже, чем в бездарном стиле подступаться к тому, что достойно самого талантливого отображения.

Так неужели российскому кинематографу, Фонду кино и Министерству культуры нечем больше заняться, кроме как плодить пошлое кино о войне? Неужели нет для их лент других сюжетов? Или только война и биографии спортсменов? И сколько ещё лабухи будут препарировать нашу историю, распиливая и государственные деньги, и священную память? Право, это уже и гневного возмущения-то не вызывает – только гадливое презрение.

Ну, давайте ещё, что ли, супергероев в Аджимушкайские каменоломни отправим. Или хоррор о Мамаевом кургане снимем. Стоп! Я, похоже, подсказал бездарям ещё пару сюжетов. Простите.