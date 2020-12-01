Зомбирование школьников при Зеленском обрело не менее гнусные формы, чем при Порошенко

01.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинских школьников с младших классов приучают, что 9 мая 1945 года не было Победой.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR похвалился назначенный при Владимире Зеленском новый глава курирующего процесс извращения истории Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть конкретный пример – в этом году к нам пришел Владимир Жемчугов, он герой Украины, и мы совместно с ним создали три ролика про современную российско-украинскую войну для школьников.

Он пришел и говорит: «Друзья, я езжу по школам, и учителя говорят нет того, нет того». И он пришел к нам и говорит: «Антон, давайте делать». И мы сделали эти три ролика для школы и передали, сейчас заканчивается проект, последние верстки, и мы передаем в школы. То есть, все учителя могут сами использовать эти ролики. Мы, конечно, обратимся в Министерство образования, попросим все необходимые грифы, рекомендации.

Так же, например, другой пример – мы сняли ролики о мифах Второй мировой войны. Там что такое Великая Отечественная война, почему это миф, народ-освободитель, почему это миф и про Жукова – маршала Победы, почему это миф. И вот, сняли эти три ролика», – похвалился Дробович.