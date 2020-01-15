Зона Украина: Тюремные понятия для борьбы с неугодными

15.01.2020, Киев, Дмитрий Жуков

Один из последних громких скандалов на Украине – курируемые СБУ гопники-националисты при попустительстве полиции обливают мочой неугодных журналистов в центре Киева под улюлюканье «коллег» из провластных изданий. Немногие знают, что взятые на вооружение после «революции гидности» методы унижения человеческого достоинства часто используют уголовники в местах лишения свободы.

Отходы жизнедеятельности «бандерлогов» после победы Евромайдана не раз применялись против вредных для режима репортеров. Летом 2018 года в Киеве подобное же преступление украинскими «патриотами» было совершено против журналистки Антонины Белоглазовой, сотрудничающей с известным видеоблогером Анатолием Шарием.

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А в 2016 году обвиняемые в военных преступлениях члены банды батальона «Торнадо» обливали мочой работников суда и прокуроров.

Понимают ли «сторонники европейского выбора» Украины, что этот способ унижения человека имеет свои корни из тюремной субкультуры? Клеймящие Россию позором за якобы процветающую в ней уголовщину, сами являются носителями худших понятий зоны.

В местах лишения свободы общество строго поделено на касты. Зэков, которые совершили очень серьезные проступки против так называемых воровских понятий, могут «опустить» – например, изнасиловать, или облить мочой. Также это может произойти, выражаясь языком той субкультуры «по беспределу», то есть, когда обидчики пользуются своим исключительным положением, и безнаказанностью, а жертва проявляет слабохарактерность. После этого их жертва досиживает срок в среде «обиженных»: они не имеют никаких прав, например, равного общения, отстаивания своей точки зрения, или права на приличную работу при отбытии наказания.

Часто грязную работу по обливанию человека мочой, в тюрьме или на зоне, поручают таким же «опущенным», то есть тем, кто добровольно или по принуждению оказывает гомосексуальные услуги заключенным. Бывает, что сама администрация исправительного учреждения провоцирует или негласно озадачивает «опустить» какого-нибудь зека, который особо нарушает внутренний режим содержания и не устраивает начальство.

Именно такая модель по лишению человека тех немногих прав, которые у него еще остались, используется правителями современной Украины. Власти не всегда имеют возможность наказать более-менее честного журналиста с соблюдением видимости закона, часто они не могут угрозами заставить его замолчать, или принудить писать хвалебные оды о «политике партии». Поэтому власть имущие натравливают на журналистов тех, кто сам не раз нарушал уголовный кодекс и сидит «на крючке» у СБУ или МВД.

Те, кто сегодня потакает подобным преступлениям, кто допустил ситуацию в Украине до самых низменных тюремных отношений, до 2014 годах громче всех кричали, на всех каналах, эфирах, передачах, что страной управляет судимый зек, и его за это надо срочно свергнуть. Мол, страна живет не по закону, а по понятиям.

Но при судимом президенте Януковиче люди, наделенные властью, все же обычно не выносили из своего возможного криминального прошлого какие-то дурные привычки, даже если они были. Напротив, украинское общество тогда старалось всячески дистанцироваться от «лихих 90-х», а связь чиновника с уголовным миром, если иногда подтверждалась, то всегда той же властью и порицалась.

Сегодня же мы видим, как генеральный прокурор Украины принимает в своем кабинете «активиста» Стерненко, который лично убивал людей в Одессе, как СБУ откровенно покрывает убийц журналиста Шеремета, как нынешний министр МВД Аваков пять лет закрывал глаза на уличную преступность, если в ней был замешан участник карательной операции АТО.

Сегодняшняя действительность Украины – это вовсе не диктаторский режим «зэка», когда какой-то чиновник на досуге, вдалеке от посторонних глаз в припадке ностальгии в закрытом кабинете ресторана слушал блатной шансон. Нынешние чиновники высшего ранга демонстративно вступаются за людей, совершивших тяжкие преступления, вплоть до убийства, публично их оправдывают, не давая им понести заслуженное наказание.

Благодаря такой целенаправленной внутренней политике на Украине создалась целая каста безнаказанных уголовных преступников из среды украинских националистов. Нет, их могут сурово наказывать, даже отстреливать, но только если они попытаются взбунтоваться против своих кураторов. А если они послушно бьют и убивают русских, православных, то им за это ничего не будет, им даже вполне дозволено почистить карманы своих жертв.