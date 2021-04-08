Zoom прекращает обслуживать российские госструктуры. Что придет на замену?

08.04.2021, Москва, Александр Ростовцев

Подтвердилась информация, что всемирно известный сервис видеоконференций Zoom с 31 марта 2021 года запретил российским партнёрам продавать его лицензии российским государственным органам и компаниям с государственным участием.

В настоящее время авторизованными партнёрами американского сервиса Zoom в России с правом продажи лицензий являются компании Rightconf из подмосковного наукограда Дубна, московское ООО «Рокада», а также международная корпорация Unify Square со штаб-квартирой в США и почти десятком офисов по всему миру.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Причины запрета на выдачу лицензий Zoom государственным органам авторизованные российские партнёры не комментируют. Однако реселлеры низшего звена на условиях анонимности сообщают представителям прессы, что и Zoom со своей стороны никаких объяснений своим поступкам партнёрам не дает. При этом, судя по интонации послания, речь идёт о долгосрочной, а не о временной приостановке авторизации.

Как известно, сервис видеоконференций Zoom был создан как для частных, так и для коммерческих и корпоративных клиентов, причём цена и возможности для каждой из категорий существенно отличаются.

Так, бесплатная версия сервиса нацелена на частных пользователей и небольшие организации. Соответствующее программное обеспечение позволяет двоим клиентам вести неограниченное число конференций, тогда как групповые видеоконференции ограничены 40-минутными рамками.

Коммерческая версия Zoom Pro требует годовой подписки $150 и даёт неограниченный по времени доступ к конференцсвязи до сотни участников. К лицензии прилагается «облако» объёмом в 1 ГБ для записи видео в формате MP4.

За корпоративную Zoom Business представители сервиса хотят $200 в год и дают за это разрешение пообщаться в групповой видеоконференции 300 участникам. Наиболее продвинутая Zoom Enterprise за $350 в год даёт всё то же, плюс доступ к корпоративной IP-телефонии.

Российские юридические лица должны были приобретать лицензии либо через авторизованных партнёров Zoom в нашей стране, либо через их реселлеров. Частные лица могут оформить лицензию непосредственно на сайте разработчика.

Несмотря на актуальность видеоконференцсвязи, внедрять Zoom российские госорганы не спешили. По данным сайта госзакупок, лицензии сервиса редко приобретались российскими госслужащими за исключением офиса совета депутатов муниципального округа Якиманка в Москве.

С другой стороны компании с госучастием пользовались услугами американского сервиса достаточно активно. Например, корпоративные лицензии Zoom приобретали «Газпром», ВТБ, управление аэропорта «Шереметьево», некоторые музеи и многочисленные университеты с обширной географией – от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре.

Пишут, что для Высшей школы экономики (ВШЭ) лишение лицензии Zoom стало крайне неприятным известием и в настоящее время руководство главного либерального вуза страны вот уже 4 месяца лихорадочно ведут переговоры с одним из российских представительств компании о продлении своего платного корпоративного аккаунта. Судя по тому, что лицензия ВШЭ истекает 7 апреля и новой не будет, переговоры прошли безрезультатно.

Клевещут, будто сервисом с соответствующей корпоративной лицензией до недавнего времени активно пользовались в Совмине Республики Крым. По слухам, министр культуры Крыма Арина Новосельская обложила кучерявым воронежским нерадивых подчинённых на видеоконференции с премьером Сергеем Аксёновым аккурат при помощи Zoom.

Судя по тому, как за право легально пользоваться американским сервисом борется ВШЭ и другие госучреждения, сервис обладает несомненными достоинствами. Однако, по заявлению весьма уважаемых изданий, Zoom имеет ряд серьёзных недостатков, за что регулярно подвергается критике.

В частности, в марте 2020 года издание Vice Motherboard опубликовало статью, в которой сообщалось про обнаруженную «дыру» в сервисе Zoom. Оказалось, что видеосвязь не имеет сквозного шифрования, а если пользователь более чем на 30 секунд отвлёкся от активного окна Zoom, его функции могут быть перехвачены при помощи Attention Tracking.

Примерно тогда же было обнаружено, что свежее на тот момент обновление приложения Zoom для iOS передаёт личные данные пользователей компании Facebook, даже если они не имеют учётной записи в соцсети имени Цукерберга.

Ещё одна «дыра» в Zoom – отсутствие ограничений на количество ввода пароля при авторизации, чем, как утверждают, пользуются мошенники.

В общем, создаётся впечатление, что испугавшиеся санкций правительства США владельцы Zoom собственноручно стараются обезопасить российские государственные структуры от своего дырявого сервиса.

В этой связи встаёт закономерный вопрос: если не Zoom, то что вместо него могут предложить отечественные разработчики?

По данным Минцифры, у Zoom в кратчайшие сроки появилось минимум пять российских конкурентов. Причём, ощутимый толчок к развитию собственных сервисов видеоконференцсвязи произошёл во время «ковидных каникул».

В течение 2020 года в России было запущено два и уже находилась в разработке ещё один сервис видеоконференцсвязи. Ими стали:

«Видеозвонки Mail.ru», изначально ориентированные на онлайн-обучение, связь с коллегами или партнёрами и видеосвязи с родственниками.

«Телемост» от «Яндекс», причём, российский IT-гигант сделал большое и доброе дело, оперативно отвязав услугу от браузера, выпустив отдельное приложение «Телемост» для наиболее популярных платформ: Windows, Mac OS, Android, iOS.

В конце 2020 года появилось сообщение, что по заказу Министерства просвещения начались разработки сервиса «Сферум», в настоящий момент уже прошедшего тестирование в Подмосковье и в ещё 15 российских регионах.

Зимой 2021 года собственные услуги для видеосвязи и проведения вебинаров выпустили «Сбер» («Сбермитап») и российская компания Spirit (VideoMost). Причём, по своему функционалу VideoMost максимально приближен к Zoom, что, по идее, должно способствовать плавному переходу российских госструктур и образовательных учреждений с американской платформы на отечественную.

Недавно стало известно о разработке ещё одного отечественного сервиса видеоконференцсвязи, TrueConf. Сообщается, что его разработчики позаботились о безопасности своей услуги в соответствии с требованиями закона «О персональных данных». В частности, архив видеоконференций каждый пользователь (при необходимости) хранит в персонально оборудованном «облаке», а не в общедоступном, как в Zoom. Кроме того, TrueConf предоставляет более гибкие настройки.

Эксперты считают, что Zoom копирует действия Microsoft, отказавшейся в декабре прошлого года продавать своё программное обеспечение МВТУ им. Баумана из опасения попасть санкций, поскольку российский вуз готовит специалистов для оборонной промышленности.

Наблюдатели не исключают введения ответных российских санкций против Zoom. Во всяком случае, адекватная альтернатива ему уже создана, отчего расставание с американским сервисом не будет болезненным, зато вернуться назад Zoom будет невероятно сложно, ведь свято место пусто не бывает.