«Зоопарк» – какие проблемы ждут мобилизованных на фронт

На Украине рассчитывают за счет мобилизации заменить более 300 тысяч «истощенных военнослужащих», однако новобранцев ещё надо обучить, и одной из самых серьёзных проблем в этом является так называемый «зоопарк» вооружений.

Об этом на канале иноагента Алексея Пивоварова заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обучить, провести боевое слаживание, научить работать с техникой и много чего ещё. Есть ещё одна тяжёлая проблема, называется «зоопарк». Она связана с тем, что украинцы берут с Запада всё, что плохо лежит. Оружие, давно снятое с вооружения, системы разнородные, там, Голландия 50-х годов, Британия 56 года техника, есть очень много техники США времён Вьетнамской войны. Они все между собой не стыкуются, у них у всех разные запчасти. И те самые 155-мм снаряды – выясняется, что есть пять типов снарядов, и у разных компаний они друг к другу не подходят. Помните зарядки на мобильных телефонах? У советских всё, как валенок, безотказно, как трёхлинейка. А у натовцев нет. Это всё приводит к осложнениям. То есть не просто людей набрал, а ещё из них сделал грамотных солдат, они должны быть обстреляны. Это не меньше четырёх месяцев. А ещё они с этим «зоопарком» должны управляться. Российская армия уже перешла на шестимесячные сроки, за три месяца редко кого сейчас там обучает», – рассказал Ширяев.