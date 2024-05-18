«Зоопарк» – какие проблемы ждут мобилизованных на фронт

Максим Столяров.  
18.05.2024 18:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 452
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


На Украине рассчитывают за счет мобилизации заменить более 300 тысяч «истощенных военнослужащих», однако новобранцев ещё надо обучить, и одной из самых серьёзных проблем в этом является так называемый «зоопарк» вооружений.

Об этом на канале иноагента Алексея Пивоварова заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине рассчитывают за счет мобилизации заменить более 300 тысяч «истощенных военнослужащих», однако новобранцев...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Обучить, провести боевое слаживание, научить работать с техникой и много чего ещё. Есть ещё одна тяжёлая проблема, называется «зоопарк». Она связана с тем, что украинцы берут с Запада всё, что плохо лежит. Оружие, давно снятое с вооружения, системы разнородные, там, Голландия 50-х годов, Британия 56 года техника, есть очень много техники США времён Вьетнамской войны. Они все между собой не стыкуются, у них у всех разные запчасти. И те самые 155-мм снаряды – выясняется, что есть пять типов снарядов, и у разных компаний они друг к другу не подходят. Помните зарядки на мобильных телефонах? У советских всё, как валенок, безотказно, как трёхлинейка. А у натовцев нет.

Это всё приводит к осложнениям. То есть не просто людей набрал, а ещё из них сделал грамотных солдат, они должны быть обстреляны. Это не меньше четырёх месяцев. А ещё они с этим «зоопарком» должны управляться. Российская армия уже перешла на шестимесячные сроки, за три месяца редко кого сейчас там обучает», – рассказал Ширяев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть