Зрада 80-го уровня: 41 % украинцев согласны с Путиным и считают себя одним народом с русскими

27.07.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Меньше месяца осталось до помпезного празднования в Киеве 30-летия независимости Украины. На этом фоне громом среди ясного неба прозвучали обнародованные надысь итоги свежего соцопроса, проведенного группой Рейтинг.

Социологи выясняли отношение украинцев к основному тезису недавней статьи российского президента Путина о дружбе между украинским и русским народами.

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Напомню, ключевой тезис статьи, вызвавший буквально истерику в среде разномастных «патриотов майдана» стало утверждение о том, что украинцы и русские – один народ, принадлежащий к общему историческому и духовному пространству.

Выяснилось, что с Путиным в этом вопросе согласен 41 % опрошенных украинцев. О том, много это или мало, и что вообще значит эта цифра в региональном, электоральном и возрастном разрезах, мы поговорим чуть ниже. Пока же – соображения политического характера.

Чтобы вполне оценить степень грандиозности подкравшейся зрады, следует иметь в виду тот накал «патриотического пафоса», которым сопроводили киевские националистические комментаторы путинскую статью.

Все хором – от Найема до Крюковой – принялись уверять соотечественников, что Путин, мол, врет, на самом деле никакой мы не единый народ, а если когда и были, то те времена давно прошли, и уж совсем, мол, неприлично говорить о единстве после «вежливых людей» в Крыму. А на самом деле, это украинцы едины как никогда – в своем непринятии «российской агрессии», конечно же.

И тут вдруг оказалось, что никакой «единой страны» и «единой нации» за спиной у говорящих нет. Несвидомые соотечественники предательски вонзили нож в спину «патриотам».

В пересчете на абсолютные цифры – это же 17 миллионов «диверсантов» в тылу у ВСУ получается. И то – учитывая «скользкий» характер темы, есть сомнения в том, что прямо так уж и все опрошенные, особенно на западе и в центре – ответили на вопрос социологов честно.

Так что, есть основания думать, что на самом деле согласных с Путиным не 41 %, а больше. Насколько больше – другой вопрос. Несомненно одно – если представить себе Украину в довоенных границах – с Крымом и Донбассом – согласны с Путиным были бы почти 60 % граждан.

То есть, пусть и не подавляющее, но все же – большинство. Так что у оппонентов Путина во главе с Зеленским нет никакого морального права вещать от имени Украины. Это, повторюсь, вывод не мой, а украинских социологов.

Теперь углубимся в контекст полученных цифр. Прежде всего, что обращает на себя внимание? Это возрастная диспропорция. 44 % украинцев от 18 до 29 лет и 40 % в возрасте 30-39 лет считают себя с русскими одним народом. Вообще, чем ниже возрастной порог – тем больше согласных с Путиным.

Такой вот парадокс. Или не парадокс, смотря как считать. Ведь, речь идет о ровесниках незалежности, которые росли и воспитывались под прессом антироссийской пропаганды и истерии, и рассказов о фальшивой истории никогда не существовавшего «тысячелетнего украинского государства».

Иными словами, КПД этой националистической пропаганды крайне низок. И затронула она в основном старшие поколения – более всего – перестроечное, многие представители которых так и остались жить с мозгами, напичканными теми лозунгами, под которые разваливали Союз.

Молодежь оказалась меньше подверженной националистической обработке. Так, среди пенсионеров (60+) с Путиным согласны 42 %, а среди самых молодых (повторюсь) – 44 %.

В региональном разрезе данные также неутешительные для местечковых русофобов. На востоке осознают единство с русскими 65 %, в Центре – каждый третий (26 %). И даже на западной Украине с Путиным согласен каждый пятый (22 %).

Но самая масштабная зрада притаилась в электоральном разрезе данной истории. То, что единым народом с русскими осознает себя 85 % избирателей ОПЗЖ и 82 % избирателей Шария – это как бы не новость.

Но вот как быть с тем, что согласны с Путиным 12 % избирателей «Свободы» и 10 % любителей «сивочолого гетьмана» Порошенко, который, как известно, уже сто раз послал «немытой России» свой твердый и остаточный «прощавай»?

Даже среди адептов новодельной «Церкви Порошенко» – ПЦУ – каждый третий ( 33 %) считает себя одним народом с русскими. И лишь униаты оказались идейно стойкими – среди них единство с русскими разделяет не более 10 %.

О чем говорят всем эти цифры? На самом деле никакой точки перелома и необратимости происходящее на Украине еще не достигло. Когда писались эти строки, в Киеве закончился собравший сотни тысяч верующих Крестный ход УПЦ в единстве с Москвой.

Решить украинский вопрос еще можно. Головы большинства украинцев готовы к единству. Была бы политическая воля со стороны тех, кто может этот камень сдвинуть с места.