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Служба безопасности Украины составила список из 32 портов и терминалов, поставляющих в страну российское дизельное топливо.

В этот список вошёл молдавский порт Джурджулешты на Дунае, который находится под контролем Европейского банка реконструкции и развития, сообщает украинский сайт enkorr.ua.

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О существовании списка из 32 портов, терминалов и складов, участвующих в поставках дизельного топлива российского производства на Украину, сообщил источник в Гостаможслужбе Украины. Издание утверждает, что этот список немного отличается от того, который был распространен в конце сентября 2023 года.

«Но этот список окончательный, и уже начались проверки», – проинформировал источник.

В «зрадном» списке оказались 16 портов, терминалов и складов Турции, 9 портов и терминалов Болгарии, по два порта из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов и по одному порту из Алжира, Индии и Молдовы. При этом из списка исключены порты Ливии, Египта, Марокко и Туниса.

В случае Молдовы это Международный свободный порт Джурджулешты и, в частности, нефтяной терминал, управляемый компанией Danube Logistics SRL, которая на данный момент находится под контролем Европейского банка реконструкции и развития.

С 5 октября 2023 года невозможно растаможить дизельное топливо, которое ввозится на Украину, в частности с нефтяного терминала в Джурджулештах и некоторых болгарских нефтебаз, сообщили операторы топливного рынка Украины.

В то же время СБУ продолжает расследовать другие пути проникновения российских нефтепродуктов в Украину и может добавить новые порты в список подозрительных терминалов.

Решение Украины уже создало проблемы для некоторых трейдеров, специализировавшихся на доставке дизельного топлива через порты, включенные в список. Danube Logistics признает, но заявляет, что прекратила перевалку дизельного топлива из России.

«Компания не принимает на нашем терминале перевалку и хранение нефтепродуктов российского происхождения», – сообщил заместитель генерального директора Danube Logistics Али Айдов.

Однако компания не отрицает, что терминал ранее принимал грузы российских нефтепродуктов.

«Два исключения, принятые в этом году, относятся к отдельному случаю во избежание значительных финансовых потерь для заказчика, из-за которых топливо было изолировано и поставлено исключительно на территорию Республики Молдова. Никаких других исключений не допускается», — говорится в официальном письме Danube Logistics.

С другой стороны, данные служб отслеживания движения судов показывают, что в июне в Джурджулешты прибыл танкер «Малик Алиев» с 3300 тоннами дизельного топлива, доставленного из российского Таганрога. Кроме того, 12 сентября было поставлено на якорь судно «Генерал Полад Гашимов», покинувшее Таганрог в начале месяца.

Ранее enkorr.ua сообщал, что в августе в Джурджулешты прибыли две партии дизельного топлива из турецкого Мерсина. С начала августа прекратилось поступление дизеля и бензина из турецких портов на Украину. В то же время поставки нефтепродуктов из Турции в Молдову увеличиваются. По данным консалтинговой группы А-95, за последние два месяца порт Джурджулешты принял как минимум пять судов с дизельным топливом, отгруженным с терминалов в турецком Мерсине.

То, что Украина принюхивается к каждому танкеру, нет ли на нём следов молекул российской нефти, это проблема этой территории и его несчастного населения. Вопрос лишь к российскому Следственному комитету: не хочет ли он расследовать причину того, что российская нефть спустя полтора года после начала спецоперации могла попадать в порт, пользующийся перевалочной базой для доставки ГСМ врагу?