«Зрада» из прошлого снова достала Луценко

10.12.2018

В биографии генпрокурора Украины Юрия Луценко в очередной раз обнаружили неудобные для него страницы биографии.

Так, экс-депутат украинского парламента Олег Царев в своем блоге сообщил, что Луценко, сын советского партийного работника, срочную службу проходил в элитном полку правительственной связи, а позже занимал должность комсорга на заводе в Ровенской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войска правительственной ВЧ-связи при КГБ СССР – элитные подразделения Комитета госбезопасности с особым статусом, попасть в которые по блату в советские времена было практически невозможно. «Инициативщики» также не поощрялись. Кадры для службы в ВПС подбирались не военкомами, а «профильными» сотрудниками КГБ», – говорится в сообщении, опубликованном Царевым.

Ранее в соцсетях появилось фото, где Луценко запечатлен в компании с представителями Компартии Украины выступающим на митинге в Донецке под красными флагами. Рядом с ним на муляже автомата Калашникова развевается флаг с надписью: «Позор украинским оккупантам». А прямо над его головой можно увидеть плакат, на котором Россия и Китай душат США.

Отметим, что в 2002 году Луценко в интервью “Московскому комсомольцу в Донбассе” заявил, что УПА следует обратиться за пенсиями в Германию и рассказал о массовых преступлениях, которые совершали бандеровцы в Ровенской области.