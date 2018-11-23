Зрада: «кадры Януковича» впихнули в новый бюджет «разводняк для лохов»

23.11.2018, Киев, Владимир Гладков

На пятую годовщину майдана в принятый Верховной Радой бюджет-2019 «донецким» удалось впихнуть схему легальной коррупции и поборов.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил главред пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бутусов отметил, что в документе есть много разумных решений и похвалил депутатов за оперативность, так как «принятие бюджета за месяц до конца года позволит стране впервые грамотно спланировать следующий финансовый год». Однако пропагандиста немало огорчило то, что ценой мобилизации голосов Верховная Рада узаконила «коррупционную схему, созданную главой Фонда госимущества Украины Виталием Трубаровым – «донецким», который был выдвинут в руководство ФГИ при Януковиче».

Бутусов напомнил, что в июле 2018-го Трубаров создал незаконную схему электронных площадок для оформления сделок по недвижимости на Украине, после чего, чтобы получить доступ и оформить сделку в государственном реестре, уже с сентября надо заплатить 1140 гривен на одну из трех коммерческих компаний, созданных при содействии Трубарова.

«Каждый день при оформлении сделок по недвижимости украинцы в целом по стране платят от 1 до 4 миллионов гривен (600-700 миллионов будет по итогам года), но не в бюджет – а в карман коммерческих организаций. То есть, вместо того, чтобы купить электронную площадку у разработчика и собирать деньги в бюджет, Фонд госимущества передал полномочия государства по ведению государственного реестра мелким частным компаниям, созданным специально для этой схемы. Возникает вопрос – а зачем тогда вообще нужно государство и Фонд Трубарова? Может заменить их парой частных компаний, а «барыгу» выгнать с госслужбы?», – возмущается журналист.

Авторство схемы при участии Трубарова Бутусов приписывает «известному участием в многочисленных коррупционных скандалах народному депутату Антону Яценко, неуязвимому для правоохранительных органов».

«Крышуют» Трубарова и Яценко народные депутаты Виталий Хомутынник и Евгений Геллер. Они оба – тоже из Донецка, тоже кадры Януковича. Говорят на одном языке. И вот на пятую годовщину Революции им удалось внедрить схему легальной коррупции и поборов, абсолютно невыгодную для государства, такую же, какой был ЕДАПС, реестры Госинформюста, экзамены для оценщиков, Тендерная палата, «ручной» возврат НДС», – сообщил пропагандист.

«Братва» стрижет бабло с лохов, а большинство Верховной Рады за это проголосовало. Более того, теперь подобную аферу с госреестром Яценко сможет провернуть и в сфере нотариата. И стерпят – потому что нужны голоса, потому что в бюджете куча всего нужного для всех фракций, а скоро выборы. Вместо того, чтобы вышвырнуть Трубарова и его “крышу” из системы работы государства, пройдохи продолжают открыто грабить украинских граждан. Государственная необходимость…

Ни НАБУ, ни САП, ни ГПУ, ни СБУ этой коррупцией не заинтересовались, это же система, с ней сложно бороться, тем более, если система легализована. Пишут журналисты, ну и в соцсетях резонанс, больше у общества других средств воздействия нет. Ну что ж, будем писать теперь регулярно, и тыкать носом в аферу», – с горечью добавил Юрий Бутусов.