«Зрада, коррупция, идиотизм» – депутат Рады об обороне Сумщины
Если и когда русские подойдут к Сумам на расстояние выстрела ствольной артиллерии, это серьёзно ударит по социально-экономическому состоянию всей Украины.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Враг движется большими темпами, там по фронту было 10 км на глубину до 5 км накануне – но это прям большое продвижение. Все, кто воюет на том направлении, говорят о дефиците средств поражения и фортификаций. Что касается Сум, все много говорят о лесе, вот, если до этого леса дойдут рашисты и там закрепятся, это позволит применять ствольную артиллерию по Сумам.
Если по Сумам начнут прилетать снаряды и мины, это будет означать не только огромную военную проблему, если не катастрофу. Это будет серьёзно бить и по социально-экономическому состоянию государства.
Во-первых, в Сумах есть промпредприятия, которые и сейчас продолжают работать, обеспечивая рабочие места, налоги, с которых финансируется украинская армия. Во-вторых, если по городу начнёт работать арта, большая вероятность, что жители Сум начнут искать убежище на других территориях. Если выедет три четверти, то это будет повторение Херсона», – сказал Разумков.
Кроме того, он отметил, что нужно будет снимать дополнительные резервы с других участков фронта, что будет снижать плотность секторов обороны.
«А последствия мы уже видели неоднократно. Или это ошибка, или это «зрада», или коррупция, или это идиотизм – честно, мне всё равно. Потому что результат один и тот же – мы теряем сегодня территории, теряем защитников, им не хватает, чем вести бои с врагом. Это не мои слова, и не только на Сумщине, Билецкий говорил, что не получает от государства дроны и сбросы. Вот сегодняшний результат по факту», – сокрушался депутат.
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