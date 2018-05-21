Политнавигатор - Новости России и Украины
21.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Россия, Украина

Зрада: Крымский мост помогали строить компании из США


В строительстве Крымского моста России активно помогали западные компании, в том числе, из США. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, западные компании поставляли технологии и оборудование, необходимые для возведения транспортного перехода через Керченский пролив.

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«Начинают публиковать списки компаний, западных в том числе, которые принимали участие в строительстве моста. Там вы найдете и крупнейшую американскую компанию, как проекировщика самой сложной части моста, создания фундамента, там вы найдете и немецкие компании, и нидерландские, и финские компании.

То есть, да, может быть и правда, что у России не было достаточных технологий для строительства, но Запад им помог. Поставили необходимое оборудование, поставили необходимые материалы, технологии, помогли спроектировать и это получилось», – заявил Суслов.

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