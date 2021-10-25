«Зрада»: На Черкащине отказались декоммунизировать улицу Терешковой

25.10.2021 16:20 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Власти города Смела Черкасской области отказались рассматривать запрос о переименовании улицы имени поддержавшей воссоединение Крыма с Россией депутата Госдумы космонавтки Валентины Терешковой.

Об этом в своём «Facebook» сообщил призывавший убить полтора миллионов «лишних людей» Донбасса одиозный украинский журналист Богдан Буткевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее автор запроса, киевский журналист Александр Рудоманов в своём блоге сообщил, что не может сдерживать «матюков», поскольку в Смелянском горсовете «отказались даже рассмотреть возможность» переименования улиц.

«Гниль из Смелянского городского совета (Черкасская область) отказалась рассмотреть возможность переименования улицы космонавтки, депутатки- «единоросски» Валентины Терешковой в честь погибших в войне смилянцев», – зло комментировал «зраду» Буткевич.

«В запросе, который подал Саша от 12 октября, речь шла о рассмотрении возможности переименования улицы имени Терешковой, которая голосовала за оккупацию Крыма, на имена жителей Смелы, погибших в войне с Россией. В ответе на этот исполнительный комитет указал, что улицу не будут переименовывать, так как предложение представил не житель города», – объяснил русофоб.

По его словам, это уже второй отказ по переименованию улицы Терешковой в Смеле.

«В сентябре Смелянский городской совет на письмо председателя движения «Декоммунизация. Украина» Позднякова Вадима, указал, что его обращение не будет принято во внимание, поскольку он не является жителем Смелы, – добавил автор поста. – Терешкова голосовала 1 марта 2014 за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году».

По его словам, названные в ее честь улицы можно переименовать по процедуре декоммунизации, поскольку она была деятелем Коммунистической партии.

«Рыго-коммуняцкие недобитки не имеют права на реванш!» – резюмировал Буткевич.

В завершении он украсил свою публикацию фото «Терешковой в Крыму, во время аннексии».