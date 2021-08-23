Зрада на «Крымской платформе»: высокий гость призвал Киев наладить отношения с РФ

23.08.2021 13:27 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина и Россия должны начать диалог, чтобы наладить отношения между двумя странами.

Об этом, выступая на организованном украинской властью форуме «Крымская платформа» заявил президент Словении Борут Пахор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пахор заявил, что у его страны с Россией сложились хорошие отношения, чего бы он желал и Украине, а также призвал Евросоюз наладить диалог с РФ.

«Мы считаем, что должны подписать эту финальную декларацию, которая станет результатом работы этого саммита. Господа, призываю к диалогу между Украиной и Российской Федерацией, а также Евросоюзом и Российской Федерацией. У Словении хорошие отношения с обеими странами. С Украиной, с Россией. Выступая за добрососедские отношения, я очень надеюсь, что наступит момент, когда Россия и Украина урегулируют свои международные отношения, и Словения абсолютно вас в этом поддержит», – заявил Пахор.