Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
23.08.2021 13:27 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, Словакия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Зрада на «Крымской платформе»: высокий гость призвал Киев наладить отношения с РФ

Новости УкраиныУкраина и Россия должны начать диалог, чтобы наладить отношения между двумя странами. Об этом,...

Украина и Россия должны начать диалог, чтобы наладить отношения между двумя странами.

Об этом, выступая на организованном украинской властью форуме «Крымская платформа» заявил президент Словении Борут Пахор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Пахор заявил, что у его страны с Россией сложились хорошие отношения, чего бы он желал и Украине, а также призвал Евросоюз наладить диалог с РФ.

«Мы считаем, что должны подписать эту финальную декларацию, которая станет результатом работы этого саммита. Господа, призываю к диалогу между Украиной и Российской Федерацией, а также Евросоюзом и Российской Федерацией. У Словении хорошие отношения с обеими странами. С Украиной, с Россией. Выступая за добрососедские отношения, я очень надеюсь, что наступит момент, когда Россия и Украина урегулируют свои международные отношения, и Словения абсолютно вас в этом поддержит», – заявил Пахор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть