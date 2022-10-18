Зрада на зраде. Как искрят отношения еврейского государства и Зе-хунты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

С начала украинского конфликта (имеется в виду, с 2014 года) Израиль занял подчеркнуто нейтральную позицию, не отдавая явных предпочтений ни одной стороне.

До полноценного нейтралитета, впрочем, израильские политические усилия не дотягивали, поскольку премьер Беннет в Москву заезжал, а с Киевом всего лишь созванивался, но роль посредника пытался изображать добросовестно, хотя разведка республик Донбасса давно сообщала о причастности инструкторов ЦАХАЛ к программе подготовки украинских боевиков и диверсантов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Постепенно выяснилось, что степень влияния Израиля на конфликтующие стороны ничтожна, и что миссия невыполнима, даже несмотря на наличие влиятельной еврейской прослойки в политических и бизнес-кругах Украины.

Как только официальный Тель-Авив осознал эту ситуацию, в израильских политических кругах поднялось лёгкое шамканье насчёт начала поставок вооружений Киеву, правда, пока лишь оборонительных. По времени – это начало мая 2022 года, когда было точно установлено присутствие израильских инструкторов и наёмников в казематах «Азовстали».

Необходимо отметить, что Израиль, 30 лет назад неслабо поднявшийся благодаря оттоку квалифицированных научно-инженерных кадров из бывших республик СССР, изначально был лакомым источником вооружений и хайтека для укрохунты.

В самом деле, огромная и влиятельная диаспора, «свои люди» среди топ-политиков коллективного Запада и, особенно, США, с первых дней существования еврейского государства предоставляли упрощённый доступ руководства этой страны к самым передовым военным технологиям, включая ядерные.

Сегодня в США напрочь «забыто», что только с американских обогатительных фабрик для израильских атомщиков была организована утечка почти восьми тонн расщепляющихся материалов и, кроме того, Израиль во времена оны был замечен в ядерном сотрудничестве с одиозными на тот момент режимами ЮАР, Южной Кореи и Тайваня, участвуя в разработке компактных ядерных боеприпасов и самоходной гаубицы, способной ими стрелять.

Одно из совместных испытаний ядерного снаряда совместной разработки в воздушном пространстве ЮАР было зафиксировано американским монторинговым спутником VELA в начале 1980-х.

Поднявшийся международный скандал заставил ЮАР закрыть собственный атомный проект и сдать на утилизацию накопленные расщепляющиеся материалы. Израиль при этом вынужден был засекретить достижения своих ядерных амбиций, делая удивлённое лицо в ответ на вопросы международных организаций о количестве ядерных боеприпасов, стоящих на вооружении ЦАХАЛ, а также жесточайшим образом отрубая любые каналы утечки информации (дело Мордехая Вануну).

Возвращаясь к нашим баранам…

На прошлой неделе в маленьком Израиле произошли два примечательных события.

Во-первых, местный телеканал INN выпустил сатирический анимационный ролик, как покрытая нацистскими татухами свинья отчаянно ломится в райские ворота ЕС, опасливо оглядываясь на стоящего позади симпатичного медведя. Ангел ЕС открывает райские врата, подхватывает нацистскую свинью на руки, поднимает в облака… и жёстко сбрасывает на землю за воротами. Добрый медведь подходит к свинке, берёт её на руки и тихо заносит её снова внутрь эдемского сада единой Европы.

Мораль: всё, что вышло из ЕС, должно вернуться в ЕС.

Несмотря на примитивную компьютерную графику, ролик получил бешеную популярность на Западе и был многократно растиражирован в соцсетях и мессенджерах.

Во-вторых, почти одновременно с анимационной «зрадой» в СМИ вылез израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай, предложивший правительству пересмотреть договоры с Россией и начать, наконец, поставки тяжёлого вооружения укронацистам.

Причиной столь резкого разворота одного из высших израильских политиков стало распространённое накануне сообщение газетой The Washington Post о том, что правительство Ирана, в дополнение к дронам-камикадзе «Шахед-136», решило передать Вооружённым силам России партию баллистических ракет малой дальности, предположительно, Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на дальности в 500 и 700 км.

Перед этим прошла информация, будто Россия дополнительно закупила в Иране превзошедшие ожидания «шахеды-136» (православное название «Герань-2») в количестве 2000 штук, а также ещё более мощные и дальнобойные дроны-камикадзе «Араш-2», заставившая побледнеть даже термоядерных адептов «украинской пэрэмоги», включая Арестовича.

Что так напрягло в этом сообщении отдельных представителей руководства Израиля?

Сразу оговоримся, что информация о якобы передаваемых ВС РФ иранских баллистических ракетах всецело остаётся на совести газеты WP и вполне может оказаться дезинформацией, направленной на оказание Израилем более активной и масштабной помощи Украине.

Ведь, если жЫдобандеровцы и в самом деле начнут оказывать военную помощь просто бандеровцам, в лапах последних могут оказаться такие опасные игрушки, как противотанковые системы Spike, попортившие немало крови армии Нагорного Карабаха два года назад, и даже оперативно-тактические ракеты LORA, наносившие точные удары по инфраструктуре армян.

Но самой заветной израильской цацкой, которую мечтают заполучить бандерлоги – от рядового «тараса» до Зеленского с Подоляком — это, безусловно, система ПРО Iron Dome («Железный купол»), поскольку, как показали события последних дней, против недорогих «гераней» (по некоторым данным, в денежном выражении три «герани» равноценны одному ПЗРК Stinger) – Зе-хунта вынуждена использовать либо истребители, либо коллективное средство ПВО «Дубовый купол», когда толпа тыловых недоумков ведёт беспорядочный огонь по дронам из автоматов и шмаляет из ПЗРК с крыш в плотной городской застройке.

Кроме идиота Подоляка, ни для кого не секрет, что Россия, благодаря наследию СССР, обладает полным пакетом ракетных технологий от ПТРК и ПЗРК, до оперативно-тактических и стратегических ракет морского, наземного и воздушного базирования.

Единственная причина, оправдывающая, как мне кажется, возможную передачу иранских тактических ракет Вооружённым силам России, это просьба иранской стороны – испытать их в условиях интенсивного военного конфликта и противодействия ПВО, раз уж Зе-хунта объявила Украину полигоном для испытания всевозможного вооружения.

Можно вспомнить, что белорусский Батька не так давно тоже предлагал Шойгу использовать на фронте «Полонезы» с китайскими крупнокалиберными ракетами, что вполне соответствует интересам белорусского ОПК и военных.

По-видимому, часть израильских политиков обеспокоена тем, что испытания иранских тактических (скорее, оперативно-тактических) ракет большой дальности позволит Ирану совершенствовать свои «длинные руки», надёжно выводя из строя объекты критической инфраструктуры в случае вооружённого конфликта.

Израилю есть чего опасаться.

Те же дроны-камикадзе «Шахед-136» вкупе с другими изделиями «авиамодельного кружка» иранского «Дворца пионеров», вот уже который год кошмарят военные и промышленные объекты Израиля и Саудовской Аравии. Действуя через проиранских «прокси», вроде ХАМАС в Сирии и хуситов в Йемене, иранцы отточили беспилотные авиационные технологии, резко поднявшись до уровня «законодателя мод» в отрасли.

В скобках заметим, что Израиль и саудиты, опираясь на помощь США и других союзников, располагая временем и ресурсами, так и не смогли найти надёжного способа противодействия иранским «джихад-мопедам», что даёт осторожный повод для оптимизма, что Украине с кураторами не удастся провернуть тот же фокус в ближайшем обозримом будущем.

С другой стороны, даже Арестович понимает, что охотиться на «герани» истребителями или ракетами IRIS-T — хуже, чем стрелять из пушек по воробьям, ибо на подобную роскошь денег никто не даст, а Украине, лишившейся последней рубахи, останется уповать исключительно на «Дубовый купол».

Ранее, между Израилем и Россией существовала негласная договорённость, что Россия не передаёт исламской республике современные истребители и комплексы ПВО, а Тель-Авив отказывает Киеву в поставке современных вооружений, хотя, надо заметить, что противодронные ружья и другие изделия израильского ВПК время от времени всплывают на передовой с украинской стороны.

Очевидно, что усовершенствованные иранские ракеты, прошедшие обкатку на Украине, представляют серьёзную опасность для Израиля, привыкшего безнаказанно бомбить суверенную территорию своих противников.

Если в скором времени на вооружении ВСУ в самом деле всплывут «спайки», «лоры» и другие израильские вооружения, можно будет со всей ответственностью заявить, что еврейское государство, у которого антифашизм должен быть «прошит» на генетическом уровне, является союзником неонацистского украинского режима, преемника висельников Петлюры, расстрельных полицейских команд Бабьего Яра, массовых убийств в Львовском гетто, гитлеровских «вертухаев» в лагерях смерти, упашных карателей, с особым сладострастием уничтожавших евреев.

Это, в свою очередь, превратит в профанацию мемориал «Яд Вашем» и Центр Симона Визенталя, которыми так гордится не одно поколение израильтян.

Неожиданный аспект: военная поддержка киевского режима может стать причиной для ряда государств – прихлопнуть лавочку гешефтов израильского руководства, обожающего строить из себя единственную и неповторимую сторону, пострадавшую от гитлеровского геноцида.

Пока писалась эта статья, стало известно следующее:

Зе-хунта по официальным каналам запросила у Израиля телефонные переговоры на уровне министров обороны и системы ПВО, на что последовал уже пятый отказ.

В качестве добивающего удара МИД Израиля опроверг заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая «пора бы передать ВСУ тяжёлые вооружения». В министерстве сообщили, что слова министра по делам диаспоры (которые уже радостно растаскали в зубах по всем украинским СМИ как очередную «пэрэмогу») являются его личным мнением и никак не отображают официальную позицию государства Израиль.

Судя по всему, статья WP о передаче России иранских ОТР в самом деле больше похожа на попытку простимулировать Израиль на оказание существенной помощи киевскому режиму. Впрочем, с выводами спешить не будем: надо отслеживать ситуацию в динамике…