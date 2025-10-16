Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине очередной околофутбольный скандал с политическим подтекстом – игрок национальной сборной поддерживает в соцсетях российских политиков.

Сегодня украинские «сторожевые псы» обнаружили, что игрок бывшего донецкого клуба «Шахтер» (ныне играет в чемпионате Украины) и сборной 26-летний Ефим Конополя лайкнул видео с Владимиром Жириновским.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не так давно внимательные пользователи сети заметили, что футболист Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля поставил лайк под видео с российским контекстом. На видео снят момент закрытия дверей в вагоне с подписью: «Россия – не для слабых и медленных, – пишет украиснкий спортивный сайт «Трибуна».

Впрочем, позже футболист лайк убрал, но всплыл другой – под постом 10-недельной давности.

« Это видео с Жириновским и его размышлениями «как убрать подкаблучников». Жириновский был хорошо известен своими антиукраинскими высказываниями. На видео до сих пор есть лайки Конопли», – пишет сайт..

Кроме того, спортсмену предъявляют претензию за лайк мяча, забитого в свое время россиянином Романом Павлюченко, когда он играл за лондонский «Тоттенхэм». «Трибуна» возмущается, что это тот Павлюченко, «который был счастлив выпить с Путиным».

Киевский волонтер ВСУ, оголтелый русофоб Богдан Мирошников негодует.

«Я думал, ситуация с ватным футболистом киевского «Динамо» Владиславом Бленуце – дно, но тут постучали. Потому что тот хотя бы не украинец, а Конопля – не просто украинец, но и представитель национальной сборной, представляющий Украину на международной арене! Отмазки о том, что он не знает, кто такой Жириновский – не принимаются», – написал Мирошников.

Стоит напомнить, что родился Конопля в Донецке, где и тренировался в школе «Шахтера». После 2014 года собственник клуба олигарх Ринат Ахметов, сделавший ставку на киевский режим, перебазировал клуб на Украину.

Что касается упомянутого Мирошниковым Бленуцэ, то это родившийся в Молдове футболист, играет за молодежную сборную Румынии, перешел в этом году в киевское «Динамо». В первом же матче, в котором вышел на поле в Киеве, был освистан. Дело в том что ранее в соцсетях он и его жена делились отрывками выступления Владимира Путина и фрагментами передач российского телеведущего Владимира Соловьева.

После проведенной с ним воспитательной работы футболист объявил, что считает Россию «агрессором» и всецело поддерживает Украину. В свое оправдание относительно прежних публикаций откровенно включил дурака – мол, не понимал контекста.