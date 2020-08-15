Зрада! Оппозиция в Белоруссии тоже пророссийская – Огрызко

15.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нынешние события в Белоруссии отчасти напоминают «оранжевую революцию» 2004 года на Украине, но отличаются неорганизованностью белорусского оппозиционного движения и отсутствием реального лидера со своей программой.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция нашей нынешней власти не отвечает нашим национальным интересам. Это как раз и есть свидетельством того, что у нас хотят усидеть сразу на двух или трех стульях одновременно: и не разрывать контакты с Лукашенко, и вместе с этим не совсем и молчать…

Но у меня есть такое ощущение, что, все-таки, под натиском нашей, украинской, общественности, власть будет вынуждена высказаться. И высказаться не между двумя капельками дождя, а четко и ясно сказать, с кем она: с народом Белоруссии или с режимом Лукашенко, который является противопоставлением этому народу», – отметил экс-министр.

«Хотя вновь и вновь, я почему-то вспоминаю времена «оранжевой революции». И это где-то приблизительно напоминает мне этот нынешний период в Белоруссии. Но в чем разница и что, в этом случае, мне кажется очень важным? Все-таки в 2004 году у украинской позиции был лидер. Признанный лидер. Лидер, на которого ориентировались действительно все демократически настроенные граждане Украины.

Посмотрите, что происходит сейчас с оппозицией в Белоруссии. Где там есть хоть кто-то, кто может претендовать на то, что понимает, что это такое, что умеет вести людей к победе, что имеет хотя бы какой-то план действий, что имеет какую-то организационную структуру и т.п.? К большому сожалению, мы сейчас видим лишь первые предпосылки пробуждения белорусского общества», – сказал Огрызко.

«И пока что, мне кажется, эта неструктурированность этой оппозиции, неумение делать элементарных вещей и, к слову, ее пророссийскость… Давайте будем честными, мы будем говорить, что пророссийский – только Лукашенко, но посмотрите на пророссийскость всех тех, кто претендует на смену власти. Разве это не факт? Поэтому я бы не давал тут сразу таких жестких, стопроцентных оценок. Да, белорусское общество начинает двигаться. Да, это в интересах Украины. Да, это в интересах Европы.

Повторюсь, Белоруссия – это европейский народ, европейское государство. И она будет, в перспективе, вместе с другими демократическими государствами. Но это просто начало процесса. И мы не должны уже сразу думать, что завтра что-то радикально изменится. У меня такое ощущение», – подчеркнул экс-глава МИДа.