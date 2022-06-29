Зрада от Арестовича: Санкции не помогут победить Россию

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Новости Украины

Надеяться на то, что западные санкции развалят Россию на части или приведут к массовому голоду в стране, не стоит. Пример тому – Иран, который находится под давлением санкций уже 40 лет, но развивает свои оружейные и космические программы.

Об этом в эфире израильского «Лучшего радио» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем Иран. Иран же под санкциями сорок с лишним лет. Санкции очень жесткие, тем не менее он ведет три региональные войны, достал всех – от Израиля до королевской династии Персидского залива, Соединенных Штатов, Европы и так далее. И ничего так – ядерная программа, спутниковая программа, своя собственная вооружений и так далее», – отметил чиновник.

«Поэтому всем надеяться, что Россия поломается, распадется на несколько государств в результате санкций или начнется людоедство внутреннее, голод и скрежет зубов вряд ли стоит», – приходит к выводу Арестович.