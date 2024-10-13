Зрада от Bild: «Шольц отвергает Зеленского», Украина больше не получит от ФРГ тяжелую военную технику

Сергей Рыжов.  
13.10.2024 09:56
  (Мск) , Москва
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Война, Германия, Дзен, Политика, Украина


Германия больше не будет отправлять на Украину тяжелую военную технику, сообщает Bild со ссылкой на свои источники в бундесвере.

По данным издания, в Берлине больше «не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии провести контрнаступление».

Германия больше не будет отправлять на Украину тяжелую военную технику, сообщает Bild со ссылкой...

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Также издание напомнило, что  канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита Зеленского в Берлин «не дал положительного ответа» на просьбы разрешить наносить удары вглубь России и поставить дальнобойные ракеты Taurus, а также ускорить прием Украины в НАТО.

При этом отмечается, что канцлер не сказал категоричное «нет». Материал при этом озаглавлен «Шольц отвергает Зеленского», а «план победы» Зеленского именуется «последним шансом Украины».

Кроме того, источники Bild утверждают, что Байден не приехал на «Рамштайн», потому что не хочет высказываться на тему войны на  Украине в преддверии выборов президента США, а заявления об урагане «Милтон», как причине отсрочки саммита  стали только отговоркой.

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