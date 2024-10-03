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Bloomberg в очередной раз поднимает набившую уже оскомину и не являющуюся секретом тему использования западных запчастей и компонентов в подсанкционных высокотехнологических продуктах военного и двойного назначения, используемых Россией в ходе СВО.

На этот раз агентство в качестве источника цитирует недоуволенного главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

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«Поставки западных компонентов в Россию для изготовления ракет не прекращаются – все отводят глаза от происходящего», – жалуется он в комментарии агентству.

«Если вы откроете какую-либо из этих ракет или БпЛА, вы сами увидите, что они наполнены западными компонентами. Компании могут говорить, что они ничего не продают русским, что они просто продают каким-нибудь посредникам. Но это не изменяет того факта, что эти части попадают в Россию в огромных объемах…Ракеты с этими компонентами не уходят с заводов на хранение — их посылают непосредственно в обстреливающие Украину передовые подразделения», – сообщил начальник ГУР.

Он также отметил, что единственный способ заблокировать возможности Кремля — остановить поток полупроводников в Россию, однако этого не происходит. И мы даже знаем ответ, почему: Западу это невыгодно, так же, как и прекращение экспорта из России титана или урана.

Этот комментарий Буданова, очевидно, вызван свежим расследованием киевских грантоедов совместно с их западными коллегами. Как следует из обнародованного проектом «Схемы» от американского «Радио «Свобода» расследования, в видимой монолитной стене западной санкций зияют огромные прорехи.

Как следует из отчета будановской разведки, в российских истребителях более двух тысяч западных комплектующих из 22 стран, большая часть из которых входит в НАТО.

Если верить тем же данным, то прошлом году Россия потратила минимум $4 млрд на закупку электроники для различных военных целей, в том числе для обслуживания и производства истребителей. Грантоеды утверждают, что импортные компоненты были использованы в МиГ-31I, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57.

Если говорить об эдектронике, то на Западе обнаружили, что Россия использует комплектующие Texas Instruments, Murata Manufacturing, Kemet, Micron, Maxim, IDT, AVX, Holt Integrated Circuits, Linear Technology, Cypress, Intel и ON Semiconductor.

Именно у этих компаний Россия импортировала деталей за 2023 год на не менее 962,6 млн долларов.

Лидером по количеству импортируемых компонентов стали США (64%). Также в список стран-производителей входят все как на подбор «недружественные» страны: Япония, Швейцария, Германия, Франция, Великобритания, Тайвань и Нидерланды.

При этом, из дружественного Китая Россия импортирует комплектующие лишь у 13 производителей.

Если верить «Схемам», цепочки поставок западной электроники включают посредников из Венгрии, Кипра и Турции. А танталовые конденсаторы для БПЛА «Корсар», «Шахед» и ракет X-101 американской Kemet и японско-американской Kyocera AVX производятся в Мексике и Сальвадоре, и уже откуда доставляются в Кипр, Венгрию, Китай и Гонконг. Большое количество компонентов попадают в Россию от японской компании Murata, которая заявляла, что контролирует свой экспорт и соблюдает санкции.

В России добывают около 2% всей танталовой руды в мире, однако обрабатывать его российские предприятия не умеют. Предприятия российского ВПК, атомной энергетики, авиакосмической отрасли всегда использовали импортные детали.

В частности Россия, закупает конденсаторы японско-американской компании Kyocera AVX, однако, как выяснили журналисты, произведены они в Сальвадоре. То есть товар произведен именно там, а Китай выступает экспортером.

Еще одна компания, конденсаторы которой используются в российских вооружениях, – американская Vishay. В прошлом году Россия получила конденсаторы производства израильского завода Vishay примерно на $1,3 млн.

Однако никакие партии не доставлялись непосредственно из Израиля. Конденсаторы приезжали из Кипра, Венгрии, Китая и Гонконга.

В тройке лидеров по объему ввоза танталовых конденсаторов в РФ есть еще один американский производитель – компания Kemet (входит в состав тайваньской корпорации Yageo). В прошлом году в РФ были завезены танталовые конденсаторы Kemet на $6 млн. Произведены эти детали были в Мексике, однако сначала они попали в Венгрию из Гонконга, а затем с помощью венгерской компании Matrix Metal Group Kft. были ввезены в Россию.

В общем, Запад в очередной раз высек сам себя. Пока тамошние политики надрывают глотки, рассуждая о санкциях и технологическом удушении России, западный бизнес втихую торгует с РФ теми самыми подсанкционными товарами.