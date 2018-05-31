31.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, Политика, Украина

Зрада от Кравчука: Первый президент Украины поддержал автономию Донбасса


Первый президент Украины Леонид Кравчук допустил предоставление Донбассу статуса автономии со своими законами и внутренними правилами.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экс-президента, население республик не захочет возвращаться в Украину при ее нынешнем государственном устройстве, а потому ему нужно предложить что-то новое.

«Нужно не просто желание наше, а новые формы. Вот, завтра к нам возвращается Донбасс, допустим. Скажите, пожалуйста, те люди, которые там живут, они захотят быть в таком состоянии – областной организацией, государственной структурой, как были до этого? Нет. У меня есть друзья, которые каждый день дают оттуда информацию – что в школах там, какие там книжки, стихи, что в тетрадях. Там нет ничего украинского. Формируется с детства. Мы должны предложить что-то другое”, – сказал Кравчук.

При этом он оговорился, что федерация может быть только для всей Украины, а не для одного Донбасса, но при этом добавил, что может быть автономизация.

“Я не боюсь автономии, если автономия построена на высоких принципах. Скажем, один из них – Конституция Украины. Автономная республика или область будет иметь свою Конституцию. Если мы в Конституцию Украины запишем, что любая единица региональная может поставить вопрос о выходе из состава Украины, но для этого должна голосовать вся Украина. Скажем, Донецк хочет независимого статуса. Голосует Львов, Закарпатье, все. Как проголосуют, так и будет. Если так поставить вопрос, совсем иначе все выглядит. Остаются за центром, Киевом, вооруженные силы, оборона, безопасность и международные отношения. Все остальное – пожалуйста, делайте», – заявил экс-президент.

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