Зрада от видного националиста: Посмотрите на Россию. Украине ничего не светит

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Отказавшись от переговоров с Россией в апреле прошлого года, Украина утратила шанс вернуть под свой контроль утраченные территории. Теперь же Киеву придется подписывать мир на куда более невыгодных условиях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем видеоблоге заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат ВР прошлого созыва националист Игорь Мосийчук.

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Ссылаясь на свои источники в переговорной группе, он подтвердил, что Россия была готова отказаться от территорий, занятых в самом начале СВО, взамен на отказ Украины от НАТО, о чем рассказал недавно глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

«То есть Украина имела шансы освободить почти все свои территории, кроме Крыма, фактически без боя, сберечь жизни многих тысяч, сотен тысяч мирных жителей, которые погибли после апреля 2022 года. Украина, не потеряв ни одного солдата, вернула бы территории, которые ВСУ в этом году с большими потерями пытались освободить во время контрнаступления, попав на непробивную оборону русских», – сказал Мосийчук.

При этом он указывает, что гарантий членства в НАТО Украина не получила и вряд ли получит. Кроме того, экс-депутат напоминает признание Арахамии, что отказаться от выгодного мира Украину отговорил тогдашний премьер Британии Борис Джонсон.

Политик подчеркивает, что именно западная позиция «давайте воевать» побудила Украину продолжить войну.

Теперь же, продолжает он, в западных СМИ появляются публикации о том, что Запад якобы подталкивает Украину к миру, но официальных подтверждений этому нет, так что если объемы помощи уменьшатся, то лишь тогда можно будет говорить об изменении концепции Запада.

Мосийчук отмечает, что если в прошлом году была возможность вернуть огромные территории взамен на нейтральный статус, то теперь таких вариантов нет.

«Альтернатива другая – долгая война со всеми ее жертвами и рисками. Или перемирие по линии фронта и фактически закреплением контроля над захваченными территориями. При этом не исключено, что к этому будут идти дополнительные требования в виде того же нейтрального статуса», – полагает националист.

Он задается вопросом, имеет ли украинская власть четкое понимание, что в будущем переговорные позиции Украины окажутся еще хуже, чем сегодня.

«Посмотрите, как увеличивает Россия бюджет, на все эти вещи, и вы сами все прекрасно поймете. Такая она эта история, и нам из нее необходимо делать серьезные выводы», – добавил Мосийчук.