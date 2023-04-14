Зрада от YouTube: Зе-пропаганда теряет популярность

Игорь Шкапа.  
14.04.2023 10:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Пропаганда, Украина


Украинские ресурсы участвующие в так называемом едином телемарофоне, в обязательном порядке транслирующегося на Украине и выражающего точку зрения официальной пропаганды, теряют популярность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Украинские ресурсы участвующие в так называемом едином телемарофоне, в обязательном порядке транслирующегося на Украине...

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«Недавно мы заметили определенное уменьшение трафика многих ресурсов, участвующих в телемарафоне, на YouTube. Были у нас вопросы по Meta (Facebook). В таких случаях мы реагируем. Причем это касалось не только ресурсов, которые были в телемарафоне, но и 24 канала и других», – сказал Ткаченко в интервью порталу «Лига».

Он рассказал, что министерство обратилось с письмом в видеохостинг по этому поводу.

«С Meta у нас в субботу будет встреча по поводу взаимодействия, когда блокируются Facebook-страницы украинцев, рассказывающих о войне, или информационных ресурсов. В этом смысле мы включаемся», – добавил министр.

Он уточнил, что обращается министерство и по поводу российских или пророссийских ресурсов.

«Но они периодически рождаются заново, и здесь нужно постоянно это отслеживать, будем на это обращать внимание», – резюмировал Ткаченко.

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