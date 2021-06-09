Зрада по-киевски: обвиняя Медведчука, Зеленский метит в Порошенко

Новости Украины

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Украинское медиапространство живет по принципу «ни дня без зрады». Подтверждает этот тезис и реакция публики на свежий вброс прослушек телефонных разговоров Петра Порошенко и Виктора Медведчука, сделанный агентством Бигус-инфо – известным «сливным бачком» для компромата на вип-персон Незалежной.

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В первых выпусках «пленок» голоса, похожие на Медведчука, Дмитрия Козака и Владислава Суркова, обсуждали Донбасс, способы увеличения пророссийских настроений на Украине, налаживание торговли Украины с ЛДНР – то, что на киевском пропагандистском новоязе называется «бизнесом с боевиками».

Последняя, четвертая порция нарезок от «бигусов» – под общим названием «Как закалялась мразь» – посвящена обмену пленными между Украиной и ЛДДНР в годы правления Порошенко. Ключевой сюжет – нашумевший в 2015 году обмен «киборга» по кличке «Рахман» (настоящее имя Андрей Гречаный). Освобожденного, по официальной версии, благодаря усилиям Банковой при посредничестве Медведчука.

Если верить «бигусам», «Рахмана могли освободить значительно раньше, однако администрация Порошенко всячески вставляла палки в колеса занимавшемуся этим вопросом украинскому автогонщику Алексею Мочанову, ревниво не желая делить с ним лавры «освободителей». В итоге, три из четырех месяцев в плену «Рахман» провел только ради пафосного видео, на котором политически «наварился» Порошенко, подняв свой президентский имидж.

Авторы вброса подводят аудиторию к нехитрой мысли, что для Медведчука эти обмены, в которых, как известно, он играл роль официально одобренного сторонами посредника – были не велением сердца и не патриотическим актом, а всего лишь политическим гешефтом.

Добиваясь освобождения пленных со стороны Украины, Медведчук, одной рукой укреплял собственное экономическое положение на украинском рынке – в частности, тогдашняя власть годами закрывала глаза на концентрацию в его руках медиаресурсов в виде закрытых при Зеленском телеканалов.

Также с ведома Порошенко, структуры Медведчука годами «доили» участок транзитной «трубы», монопольно поставляя в Неньку российские нефтепродукты. Это козырное место на трубе у буквы «М» в украинском политическом алфавите тоже забрали уже при Зеленском – решением СНБО.

Кроме того, именно Медведчук, если верить «пленкам», отвечал за неформальную часть газовых переговоров с РФ, добиваясь выгодных для Украины Порошенко условий по транзиту и цене на голубое топливо. Летал в Москву, где встречался с Алексеем Миллером и Александром Новаком.

Ну, а остальное – уже приятные бонусы: как-то: фактическая неприкосновенность лидера ОПЗЖ от наездов со стороны силовиков, кошмаривших остальных «бывших» , разрешение на прямые авиаперелеты самолета Медведчука в Россию – при запрете на это для всей остальной украинской пассажирской авиации и т.д. и т.п.

Для Порошенко же эта взаимовыгодная схема оборачивалась громогласным «патриотическим» пиаром на освобожденных пленных и укреплением имиджа «гетьмана» и едва ли не «победителя России» – в глазах его собственного электората. Плюс – остававшееся за кадром, но весьма существенное для киевского барыги лоббирование его шкурных бизнес-интересов в РФ.

Которое тоже осуществлялось чужими руками – Медведчука. Который, в статусе кума Путина и лицензированного «пророссийского» политика, был вхож в те московские кабинеты, куда Порошенке, с его «остаточным прощавай» и публичными проклятиями в адрес Путина, вход был заказан.

Вот, приблизительно так, если предельно упростить для понимания, эта отлаженная до мельчайших деталей схема без сбоев и функционировала, пока на Банковой сидел Петр Алексеевич. А потом, как известно, случилось то, что случилось.

Новый хозяин Банковой своей доли с этих игр патриотов не имел. А потому, с легким сердцем и без каких-то душевных терзаний вышвырнул Медведчука, сначала из минского процесса, затем из ниши посредничества по Донбассу и обмену, а после и вовсе прикрутил нефтяной краник для фирм «кума», наложив на него самого санкции и отобрав телевизионные кнопки.

Но оставался еще фактор Порошенко. «Гетьман» опередил свое унизительное падение с олимпа, перегруппировался и монопольно утвердился в качестве главного украинского «патриота», националиста и «ястреба», периодически больно покусывая Зеленского из своего милитаристского окопа финансированием различных походушек против «зрады и капитуляции». А заодно надеясь вернуть себе расположение Вашингтона и статус любимой жены заокеанского Господина.

С ним надо было что-то делать. Однако сдвиг Зеленского от своих юго-восточных избирателей в сторону «патриотического» электората сужал поле для такого маневра и не давал возможности посадить Порошенко за то, за что он заслуживал быть посаженным.

Вместо этого – нормальные герои ведь идут в обход, верно? – Зе-стратеги придумали обходную схему репутационного уничтожения Порошенко и умножения на ноль его политических перспектив . Деля с кондитером одну электоральную нишу на двоих, сподручнее всего это было делать, обернув тезисы о зраде против самого же Порошенко. Так и родилась схема, финальным аккордом которой стали «пленки Бигуса». Как говорится, формально бьем по Медведчуку, а фактически целимся в Порошенко.

Примечательно, что основной реакцией замайданной общественности на показанные им откровения стали охи и ахи на тему «запредельного цинизма» украинских политиков. Типа «пока мы гибли и умирали на фронте и собирали деньги для армии», «они» обделывали свои темные делишки с «агрессором». В общем, очередное «Дна на них нет».

Но если замайданщиков возмутили вскрытие и засветка прямой связи записного патриота Порошенко и демонизируемого националистами зловещего «кума Путина» Медведчука, хихикавших за спинами одураченной массовки верующих в «российскую агрессию», то у второй стороны – патриотов России и сторонников донбасских республик – тоже есть повод задуматься.

Фактически только сейчас стало явным прежде таинственное обстоятельство: кто же снабжал все эти годы Украину и, соответственно, ее армию, ГСМ и прочим добром. Откуда растут ноги у неожиданных и нелогичных, если не знать закулисных деталей, «шагов навстречу» в газовых вопросах стране, официально воюющей с РФ. И почему так часто Украине отдавали «пиара Порошенко ради» знаковых украинских военнопленных- делая их героями на родине вместо вместо подсудимых в ЛДНР.

Так что, понимая, кто основной бенефициар нынешнего приступа правдолюбия от «бигусов», в кого целится сегодня Зеленский чужими руками, сознавая, что часть из представленных материалов вполне может оказаться фальшивкой и выдернутым из контекста продуктом монтажа, все-таки, в конечном итоге, такие сеансы «зрады по-киевски» можно только приветствовать.