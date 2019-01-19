Зрада придёт, откуда не ждали

19.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Россия может заручиться поддержкой африканских стран в ООН по вопросам Донбасса и Крыма.

Об этом с тревогой пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», комментируя предстоящую межпарламентскую конференцию Россия-Африка, на которую планируют приехать спикеры из 30 стран.

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«Посещение спикерами парламентов российской конференции на фоне нерешенного вопроса с возвращением Крыма и в период войны на Донбассе – это попытка лишить Украину с каждым днем уменьшающейся поддержки со стороны международного сообщества. Можно только догадываться, какими будут последствия российского промывания мозгов африканским высокопоставленным чиновникам, но они точно не будут позитивными ни для украинского бизнеса, ни для наших дипломатов», – говорится в статье.

Авторы напоминают, что 54 африканские страны – это 28% от общего количества членов ООН.

«Еще есть достаточно времени, чтобы повлиять на ситуацию. МИД должен обратиться с нотой к Африканскому союзу (African Union) о недопустимости приезда высокопоставленных чиновников на конференцию, что по своей сути будет означать поддержку России с их стороны. Спикер украинского парламента просто обязан проинформировать своих коллег-спикеров всех 54 стран о том, что Украина глубоко встревожена желанием России провести саммит в период российской агрессии в Донбассе», – истерит «Зеркало недели».