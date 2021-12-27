«Зрада разгоняется»: Львовские полицейские грозят массовыми увольнениями

27.12.2021  17:56 (Мск), Киев,
Тарас Стрельцов.  
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Дзен, Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Если украинское государство не повысит уровень зарплат полицейских, большинство из них будут вынуждены покинуть службу и искать другую работу.

Соответствующее заявление правоохранителей опубликовала в своем блоге львовская журналистка Виктория Балицкая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если украинское государство не повысит уровень зарплат полицейских, большинство из них будут вынуждены покинуть...

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Она опубликовала коллективное изложение позиции и требований сотен сотрудников патрульной полиции Львовской области, которые таким образом проводят акцию протеста.

«Полицейские это написали, чтобы люди знали и понимали, что происходит», – отметила журналистка и добавила, что данную акцию не поддерживает руководство полиции ни во Львове, ни в Киеве.

В своём обращении полицейские жалуются, что проводят в патрулях порядка 210 часов в месяц.

«Мы первыми прибываем на сообщения об уголовных правонарушениях, гоняемся за разбойниками и грабителями и кое-где видим смерти и увечья людей. Все это требует психологической выдержки, знания десятков законодательных актов, поддержания физической формы, умения найти выход из самых разнообразных ситуаций, многие из которых являются экстремальными и нуждаются в быстрых решениях… Это физическая, творческая и умственная работа, и мы готовы ее выполнять профессионально», – заявили полицейские.

Тем не менее, получаемого денежного довольствия (13 тысяч гривен в месяц) правоохранителям не хватает даже на то, чтобы обеспечить приемлемый уровень жизни своих семей – полицейские вынуждены прозябать в бедности.

«Многие из нас, понимая отсутствие перспектив, идут на более высокооплачиваемую и менее напряженную работу. Те, кто не имеют собственного жилья в городе или окрестностях, не в состоянии платить заоблачные цены за аренду квадратных метров, поэтому они в поисках работы, что не требует прибытия на 06:30 утра», – говорится в обращении.

Полицейские потребовали немедленно поднять им зарплату – хотя бы до уровня сотрудников ГБР и НАБУ, с добавлением различных надбавок, а также предоставить различные льготы.

Тем не менее, украинские правоохранители сомневаются, что будут услышаны руководством страны.

«Мы хотим быть услышаны, чтобы наши права на достойную жизнь, честь и достоинство были аналогичными с гражданами нашего государства», – добавили полицейские.



В то же время, в пресс-службе МВД заявили, что «ни о какой забастовке речи нет, нам бастовать нельзя».

«Зрада» разгоняется в пабликах Харькова, Одессы и Львова», – прокомментировали в МВД украинскому изданию «Сегодня».

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