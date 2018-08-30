Зрада: Россия стала лидером по обьемам инвестиций в экономику “Незалежной”

30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Российская Федерация заняла первое место по объему инвестиций в украинскую экономику в первой половине 2018 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Общий объем инвестиций, привлеченных из-за рубежа за период с начала января до конца июня 2018 года, составил $1,259 млрд.

По данным Госстата, Россия инвестировала $436 млн (34,6% от общего размера инвестиций). Вторую строчку по объему инвестиций занял Кипр – $219 млн (17,4%). Затем следуют Нидерланды – $207,7 млн (16,5%), Австрия – $58,7 (4,7%), Польша – $54,1 млн (4,3%), Франция – $46,9 млн (3,7%) и Великобритания – $43,4 млн (3,4%).

Отмечается, что $750,5 млн (59,6%) были направлены в финансовую и страховую деятельность, $120,5 млн (9,6%) – в оптовую и розничную торговлю, $102,7 млн (8,2%) – в промышленность.