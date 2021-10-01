Новости Украины

Результаты социологического опроса Украинского института будущего — для нацистов как серпом и молотом по яйцам.

На вопрос «Насколько вы согласны с тезисом В. Путина, что «украинцы и русские» — один народ?», 55 % респондентов ответили «Полностью согласны» и 13% – «скорее согласны». Таков итог социсследования под названием «Социально-политические настроения жителей Одессы».

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«Более трети участников опроса (38%) считают, что будущее Украины должно быть связано с восстановлением связей с РФ и другими странами СНГ, 27% опрошенных связывают будущее украинского государства с нейтралитетом, 20% — отмечают необходимость евроинтеграции, и только 4% респондентов будущее страны связывают с США», — прокомментировали ситуацию социологи института.

Также 67% опрошенных уверены, что «события на Украине развиваются в неправильном направлении».

40,7% респондентов вновь выбрали бы «пророссийского» мэра Труханова, но никак не кавээнщика Филимонова от «Слуги народа» (за него 4,5%).

А на засыпку эксперты делятся еще и таким результатом:

«Возможное переименование художественного музея в музей Ройтбурда воспринимается скорее негативно. Так, 43% респондентов полностью не поддерживают данную инициативу, еще 8% — скорее не поддерживают».

Что ж, «ватники» на такое положение вещей отреагируют — «мало наших», а мелочевку, «не согласную с Путиным», припишут к «понаехам» и будут правы. Те, кто бегает голосовать за потешных оппозиционеров и впадает в радостный психоз от каждой победы Усика, считая его «правильным украинцем», скажут «наша взяла!». Ну а нацики… Им это — удар под дых, получается.

И все бы ничего, если не знать, кто они — основатели и руководители Украинского института будущего! А среди них, например, такие одиозные фигуры как «жертва голодомора» Антон Геращенко и порошенковский политолог Тарас Березовец.

«Так что же они так лохонулись с опросом, забив гол в собственные ворота?», — спросите вы. Можно предположить, что правда была показана случайно. Ведь, помимо данных о пророссийских настроениях одесситов, из опроса явно торчали длинные уши «Европейской солидарности». Не напрямую, а опосредовано — дескать, одни из самых популярных местных СМИ принадлежат верному сторожевому чихуахуа Порошенко, нардепу с пониженной социальной ответственностью Алексею Гончаренко, и в таком духе. Вот чтобы эта информация и попалась на глаза избирателям, и понадобилась та самая капля правды. Хотя она и заставила врага признать, что одевающих Дюка в вышиванку насчитывается в Одессе в рамках статистической погрешности.

И второе предположение — очередное напоминание о пророссийских настроениях в Одессе может быть использовано по принципу «каждое ваше слово будет использовано против вас». То есть, как повод усилить в городе политические репрессии, завезти нацистов оптом для устрашения населения и, наконец, чтобы сместить действующего мэра Геннадия Труханова.

А так-то результаты опроса хорошие. Если на минуту забыть, что врагу доверять нельзя.