Зрада! С сайта «представительства» Зеленского исчезла меджлисовская символика

21.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

С сайта фейкового «представительства президента Украины в АРК» исчезла меджлисовская символика.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил бывший врио «представителя президента Украины в АР Крым» Изет Гданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, по словам Гданова, в новом руководстве «представительства» назначения сделаны так, чтобы меджлисовец случайно не стал исполняющим обязанности представителя.

«Возвращаясь к тому же представительству, они прислали в представительство новый вид сайта и новый вид того, как они будут выглядеть в социальных сетях, представительство президента. И уже без тамги. Это уже принципиально. Я ее туда поставил, когда пришел. Мы сейчас говорим о коренном народе. Это наш орган – мы не говорим о том, что он должен быть повсеместно по всей территории Украины. Нет, но это же представительство…

Далее назначают зама. Я занимал должность первого заместителя. Первый заместитель, он же исполняет обязанности в случае отсутствия, командировки и так далее. Назначили не первым замом представительницу крымско-татарского народа, а назначили просто замом. Это уровень главспециалиста – она не видит ни распоряжений, не подписывает никогда ничего. Большая разница.

Первый зам – это исполняющий обязанности на случай отсутствия. То есть, там есть подпись, возможность печать ставить. Это, чтобы случайно крымский татарин не стал исполняющим обязанности представителя президента», – заявил Гданов.